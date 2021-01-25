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Обречена на падение: на сколько обвалится гривна в 2021 году

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

25 января 2021, 06:57

Если карантин в Украине в новом году затянется на несколько месяцев, то мы можем не удержаться в рамках, заложенного в бюджет курса.

Гривна девальвация
Гривна в новом году неизбежно будет падать / Iamir.info

В 2021 году гривну ждет дальнейшее обесценивание – правительство само заложило такое развитие событий, рассчитав бюджет-2021, исходя из курса 29,1 гривен за доллар.

Это – плохой сигнал всем игрокам и на внутреннем, и на внешнем рынке. Он говорит о том, что в новом году украинская экономика будет оставаться кризисной, поскольку девальвация национальной валюты является признаком кризиса в экономике.

Пока что можно ориентироваться и готовиться к курсу, заложенному в бюджете. Дальше всё во многом будет зависеть от эпидемической ситуации в Украине и в мире: как долго еще продлится пандемия коронавируса, сколько будут действовать карантинные ограничения, какими будут экономические потери от них.

Если жесткий карантин в Украине затянется на несколько месяцев, то мы можем не удержаться в рамках, заложенного в бюджет курса: ситуация будет намного хуже.

Курс гривны также зависит от конъюнктуры нашего экспорта. А его структура сегодня претерпевает большие изменения из-за ограничений в связи с пандемией. Цены на ресурсы и курсы валют меняются в очень широком диапазоне, потому сложно спрогнозировать даже такие вещи, как дальнейшую стоимость одного барреля нефти, сколько будут стоить газ и электроэнергия, металл и зерно. Потому в большой степени от цен на наши экспортные товары будет зависеть и возможность правительства удерживать девальвацию гривны.

В 2020 году были все условия для сохранения стабильного курса гривны, потому что за период карантина отечественный экспорт упал на 7,5%, однако гораздо существеннее упал импорт – на 15%. Таким образом, за время карантина сбалансировалась наша внешняя торговля. Как бы странно это ни звучало, пандемия и карантин послужили позитивным фактором в данном случае.

В таких условиях, еще и получая кредиты и валютные вливания от зарубежных партнеров, спокойно можно было обеспечивать стабильность курса гривны. Но, к сожалению, курсовая политика нашей власти – другая: она нацелена на девальвацию гривны, которая и произошла.

Если в 2021 году к этому добавится еще и неблагоприятная конъюнктура на наш экспорт, а ситуация в целом негативно скажется на нашем торговом балансе, тогда можно ожидать более глубокой девальвации, нежели до 29,1 гривен за доллар.

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

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