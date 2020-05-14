Останется один Зеленский, или Как ЕС опустошает человеческий ресурс Украины

Италия, легализовав трудовых мигрантов, крупно выиграет, а Украина рискует остаться без трудоспособного населения, с одними пенсионерами

В Италии правительственная коалиция намерена легализовать сотни тысяч трудовых мигрантов, работающих в сельском хозяйстве, на строительстве, в сфере ухода за больными и престарелыми людьми. Если такое решение будет принято, это пойдет только на пользу итальянской экономике.

Италия, Испания и Греция – это три самых слабых звена Евросоюза в социально-экономическом и политическом планах. Эти экономики находятся на грани краха, поскольку являются абсолютными должниками и держатся только за счет внешних и внутренних заимствований в виде евробондов, поддержки Европейского банка, а также продажи внутренних долговых обязательств. По сути, это государства-банкроты, которые не в состоянии обслуживать свой долг за счет доходной части госбюджета.

ВВП в каждой из этих стран за четыре месяца этого года упал минимум на 10%. Они должны или объявлять дефолт, или выходить из Евросоюза, или придумывать другой путь. Читайте такжеВ Польше рассказали, что будет с сельским хозяйством без украинских заробитчанА сложная ситуация в экономике усугубляется еще и пандемией коронавируса…

Но в Италии нелегально работает около миллиона человек. И практически всех этих людей необходимо легализовать - часть из них уже обзавелись семьями в Италии, родили детей, живут там по 5-10 и больше лет. Эти нелегальные трудовые мигранты являются самой угрожающей группой, с точки зрения распространения китайской заразы. Они, будучи нелегалами, не могут выйти на социальную поверхность и вынуждены находиться в андеграунде. К тому же от них нет никаких поступлений в бюджет страны.

Потому решение Италии интегрировать трудовых мигрантов в итальянское общество правильное - если иностранцев выведут "из тени", дадут им ПМЖ или гражданство, они будут выведены "на поверхность". Тогда в Италии начнет нормально работать экономика - сегодня около 30% итальянской экономики "в тени".

Таким шагом страна подорвет криминальную модель итальянской мафии, облегчит налоговое бремя, а экономика станет более прозрачной. На поверхность выйдет больше денег, начнет функционировать легальный малый бизнес, а проблема с нелегальными трудовыми мигрантами будет решена. Ведь изгнать их из страны невозможно, потому что все они укоренены. Как видим, одним этим шагом итальянцы решат множество актуальных для своей страны вопросов.

Украине нельзя оставлять без внимания такие намерения итальянского правительства, ведь примеру Италии могут последовать и другие европейские страны. А что в Италии, что в других странах ЕС трудовых мигрантов из нашей страны – предостаточно.

Читайте такжеМассовый выезд заробитчан в Европу: Шмыгаль назвал срокиУкраинских заробитчан в Италии очень много – думаю, туда выехал почти миллион наших граждан. Естественно, те украинцы, которые в Италии завели семью, родили детей, укоренились, уже не захотят возвращаться в Украину, а предпочтут подать заявку на получение постоянного местожительства. И как только они легализуются в Италии, сразу вывезут свои семьи из Украины...

Прежде всего, большой отток людей прочувствуют Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области, поскольку в Италию отправились работать и искать лучшей жизни именно жители этих областей.

В целом, это будет колоссальный удар по Украине. Потому что из нашей страны выедут достаточно квалифицированные трудоспособные люди, молодежь. Представьте, если только в Италии осядет около миллиона украинцев…

А ведь вслед за Италией аналогичное решение в отношении трудовых мигрантов примут Испания, Португалия, Германия, на очереди будут Венгрия, Чехия, Греция, Словакия и Польша. Когда и эти страны легализуют трудовых мигрантов, сложно представить последствия для Украины.

В Польше на заработках находятся до двух миллионов украинцев, в Чехии – около миллиона, в Словакии – около 700 тысяч, в Испании – до миллиона, в Португалии – около 700 тысяч… Если всем этим украинцам европейские страны предоставят ПМЖ, то в Украине останется один Зеленский!

Украина стремительно теряет трудоспособное население, теряет налоги, которые могли бы идти в наш бюджет. Все это неминуемо нанесет колоссальный удар по украинской экономике. Подумайте, сколько денег нужно было потратить, чтобы только родившегося человека поставить на ноги, обучить, довести до определенного уровня, сделать из него продуктивного производителя ВВП! А теперь все эти люди будут трудиться во благо других стран и наращивать их ВВП. Попросту говоря, европейские страны "на халяву" получат квалифицированных работников, а в Украине останутся одни пенсионеры.

В любом случае, украинцев, которые пожелают легализоваться в Италии или любой другой европейской стране, осуждать нельзя. Ведь в Украине создано "государство стационарного бандита", а потому люди, чтобы спасти себя и свои семьи, вынуждены покидать эту территорию.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда