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Песенка Армении в Нагорном Карабахе спета

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

22 октября 2020, 06:57

Москва кинула своего "союзника" на Кавказе.

Нагорный Карабах
Азербайджан, вероятнее всего, отвоюет Нагорный Карабах / GettyImages

Пока не поздно, Еревану нужно подписывать мировую/капитуляцию, иначе ситуация будет плачевной.

По итогам боёв могу сказать одно - армия Армении/Карабаха потерпела сокрушительное поражение, и потеряла остатки своих боеспособных сил.

Армянские бойцы храбрые солдаты, но против технологии 21 века и дронов не попрешь, тем более с советским барахлом.

Вчерашняя контратака Армении - это была просто бойня армянских сил. Сотни убитых армянских солдат (судя по видео солдат Азербайджана с поля боя). Ужас. Армянские генералы, которые планировали эту операцию, преступники. Они наверное, застряли в 1990-х годах, как минимум. Тогда как но пороге 21 век. Зачем они делали коридор на 20 км., в надежде взять в котел армию Азербайджана? Зачем сдали без боя выгодный Зангелан? При этом, что Армения не контролирует воздух, где царят дроны противника.

Наступление армянской армии велось всего под прикрытием ствольной артиллерии (при этом, противник в онлайн-режиме все видел и подавлял очаги сопротивления). Кстати, Минобороны Азербайджана почти в режиме онлайн освещает конфликт и его основные моменты.

Читайте также"Без Карабаха нет Армении": Пашинян сделал заявление о войне с АзербайджаномРезультатом этого избиения армянской армии стал откат в район Лачина. Вместо того, чтобы укрепить Зангелан и экономить силы - они организовали эту бойню в контратаке.

Вопрос времени, когда Азербайджан возьмёт под контроль остальную часть территории.

При этом, союзничек Армении - Россия кинула своего партнёра на Кавказе.

Никакой помощи не предоставлено, ни ПВО, ни нового вооружения, ни денег Россия для Армении не дала. Тогда как Турция широко помогает своему союзнику Азербайджану.

Итак, если Армения создаст в районе Лачина нормальный укрепрайон, то они смогут продержаться ещё пару дней. Но это маловероятно, потому что Азербайджан давит со всех сторон. Я думаю, что сегодня будет более менее передышка, а дальше расшатывание и прорыв линии обороны. Тем более, что сейчас азербайджанцам уже можно использовать более широко танки.

Затем будет наступление армии Азербайджана на Шуши, а дальше на Мартуни и Ходжавенд.

И все, горе побежденным.

Нагорный Карабах Анатолий Октисюк новости Армении новости Азербайджана
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