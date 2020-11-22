Победил не Майдан, а сцена Майдана

День достоинства на Евромайдане / УНИАН

На момент обретения Независимости Украина уже имела большую часть формальных атрибутов и институтов государственности. Однако пошла не путем наполнения их новым содержанием и оптимизацией функционала, а самым простым путем – экстенсивного развития.

Это привело к тому, что страна на десятилетие застряла в постсоветской реальности. В которой элиты воспринимали независимость только как открывшуюся возможность к бесконтрольному личному обогащению. А интересы населения вынуждено сфокусировались на решение задачи элементарного выживания.

В такой ситуации декларирование многовекторности, европейской и евроатлантической интеграции, славянского единства, единого экономического пространства, балто-черноморского сотрудничества, приоритетного развития отношений с Россией/США/Китаем, социально ответственного государства, рыночной и рыночно-плановой экономики и т.д. – было заведомой фикцией. За многочисленными "вывесками" и "векторами" всегда скрывалось одно и то же - желание законсервировать ситуацию, выгодную нескольким сотням политико-экономических игроков. То, что системная модернизация является единственной возможностью сохранения и развития страны - фактически даже не обсуждалась.

Читайте такжеПочему Майданы не приблизили Украину к ЕвропеПри этом борьба между Россией и Западом за влияние на Украину была одним из факторов сохранения постсоветского застоя. Деление страны на "прозападный" и "пророссийский" лагеря блокировало формирование собственной национальной повестки дня и формирование приемлемой для большинства украинцев модели будущего.

Отсутствие понятного и общепринятого представления о будущем страны привело к тому, что в Украине так и не сформировалась зрелая партийно-политическая система, общество не смогло генерировать альтернативы курсу, навязанному политическими элитами. Но общество развивались все же более высокими темпами, чем эволюционировал политический класс. Это привело к открытому конфликту во время Майдана.

Европейский выбор был лозунгом, но – не был главным требованием . Главным требованием была демократизация и модернизация страны, чтобы власть меньше врала, меньше крала, уважала гражданина.

Читайте такжеЗеленский сдулся, впереди новый майданОчень скоро стало очевидным, что Майдан 2014 г. не стал источником общественных преобразований. Он не решил ни одной из накопившихся проблем, а фактически превратился в источник нового разрушительного политического кризиса, который обернулся людскими, экономическими и территориальными потерями. Победил не Майдан, а сцена Майдана.

Поэтому президентство Порошенко и оказалось тем самым пресловутым реваншем системы. Разрекламированные 144 реформы обернулись пшиком, борьба с коррупцией свелась к ее упорядочению.

Неудивительно, что в обществе сложился запрос на обновление власти и они стали определяющей характеристикой политической жизни, фактически, в 2019 году, общество показало "красную" карточку "старому" политикуму.