Почему в Украине никогда не будет своего Илона Маска

Илон Маск никогда бы не достиг успеха, родись он в Украине/ Instagram

Соцсети пестреют радостными сообщениями, что парень из Житомира участвовал в проекте Маска. Это большая гордость Украины. Ну, ей Богу дурачье. Это как гордиться, что Игорь Сикорский когда-то был киевлянином, а потом в США достиг невероятных успехов. А "Мрия" до сих пор взлетает из Гостомеля. И слава Богу, что без последствий.

Дурачье не понимает, что Украина не имеет никакого отношения к успеху парню из Житомира. Наоборот, парень из Житомира оказался в команде Маска, потому что в Украине Илона Маска ободрали бы как церковную мышь (хотя, как мы знаем, в Госрезерве мыши недавно пожировали на 800 млн. гривен).

В нашем обществе Илон Маск вызвал бы заслуженное презрение, поскольку своим существованием был бы вызовом, постоянно доказывая, что они бараны, преклоняющиеся перед разными "авторитетами". И сила этих авторитетов такова, что десятилетие за десятилетием детям с айфонами в школах будут вбивать в голову коломийки в качестве критерия образованности (вместе с какими-то историями неудачников вроде Чипки и прочих придурков из классической украинской литературы), чем позволить на уроках изложить свои мысли, а не пересказ кондовых рецензий дебилковатих "митців" из Минобразования.

Читайте такжеИлон Маск по-русски ответил главе Роскосмоса после сравнений Crew Dragon с батутомИлон Маск по поводу "можно", "могу", "быть". Украинское общество по поводу "казаться", "невозможно", "нельзя", "нам це не потрібно", "так в Європі", "МВФ каже". Короче говоря, дебилы без полета фантазии, тяги к экспериментам и риску. Потому Маск склепал ракету и компанию с капитализацией в десятки миллиардов долларов, а украинское КБ "Южное" продает чертежи советской ракеты за 300 тыс баксов немцам.

А парень из Житомира может только посмеяться над людьми, которые даже не понимают, чему они должны завидовать.