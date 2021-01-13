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Почему встреча Зеленского и Санду – очередное катание на лыжах в Буковеле

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
13 января 2021, 10:12

Теплые отношения с соседями, безусловно, важны, но на фоне украинских проблем подобные визиты выглядят незначительными.

Зеленский, Санду
Встреча Зеленского и Санду – "средненькая" / Офис президента

Власть отчиталась о визите нового президента Молдовы Майи Санду в Украину и об итогах ее встречи с Владимиром Зеленским. В целом, всё было, как всегда.

Главный результат встречи Зеленского и Санду – договоренность об очередном закапывании денег в дорогу, то есть о строительстве магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. Сложно радоваться этому "достижению", когда в Украине между регионами нет нормального сообщения, а мы собрались прокладывать путь до Кишинева. И всё это тогда, когда наибольших вложений требует медицина, когда из Украины уезжают врачи, когда нет социальной защищенности граждан, когда стремительно растут тарифы. А власть всё строит дороги…

Также прозвучали совместные заявления лидеров государств о поддержке территориальной целостности Украины (Крым – это Украина) и Молдовы (Приднестровье – это Молдова). Если предшественник Санду – Додон – говорил, что с Крымом всё не так однозначно, то Майя Санду заявила, что всё однозначно. Но в чем, собственно, новость? Ничего нового в этом нет, ведь Молдова на международных площадках и так всегда голосовала за Украину. В свою очередь, Киев тоже никогда не отрицал того, что Приднестровье является частью Молдовы.

Потому никаких особых подвижек в этом плане нет. Нас объединяет то, что мы, как соседи, имеем общую проблему с неподконтрольными центру анклавами.

К тому же, в Молдове очень быстро меняется ситуация, ведь это – парламентская республика, а не президентская. И пока парламент остается прежним, многое еще может измениться.

В целом, визит – средненький. Состоялся – и хорошо. Правда, удовлетворен только интерес господина Зеленского: Украина закопает очередную сумму в дорогу – только теперь в Молдове, а не у нас.

Безусловно, приятно поддерживать теплые отношения с соседями, но в самой Украине сейчас очень много проблем, и на их фоне подобные визиты выглядят не особо значительными. Власть пытается как-то "выруливать" и демонстрировать хоть какой-то позитив, тем более, что все остальные поездки Зеленского обычно заканчиваются ничем. Да и после договоренностей с Санду остаются вопросы: кто будет финансировать эту новую магистраль, и есть ли для украинских товаров рынки сбыта в Молдове…

В принципе, по значимости эта встреча ничем не отличается от поездки Зеленского "на лыжи" в Буковель.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Молдова Приднестровье Владимир Зеленский дороги Тарас Загородний Майя Санду
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