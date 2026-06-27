"Ничего не прошу": Елена Мозговая рассказала о своем несчастье

Знаменитость поделилась своей проблемой.

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Дом Елены Мозговой пострадал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Дом Елены Мозговой пострадал

Как это произошло

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая поделилась с поклонниками тем, что постоянные российские атаки сделали с ее домом. В Instagram она показала, что в помещении обвалился потолок.

По словам Мозговой, причиной этого стали регулярные мощные вибрации от взрывов. Судя по всему, вражеские атаки регулярно приходятся на районы вблизи дома продюсерки, а само здание страдало от взрывных волн. Продюсерка уточнила, что причиной обрушения стала разгерметизация труб.

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Елена Мозговая - обвалившийся потолок / фото: instagram.com, Елена Мозговая

"После бесконечных сотрясений наш дом немного разгерметизировался, вода пошла не туда, и у нас обвалился потолок", — поделилась Елена.

Знаменитость подчеркнула, что не нуждается в помощи поклонников, но хотела поделиться своими проблемами и получить поддержку.

"Ничего не прошу, просто немного пожалуюсь", — написала Мозговая.

Елена Мозговая / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Поклонники и коллеги активно поддержали звезду. Они подчеркнули, что маленькое несчастье может означать прибыль в другой сфере жизни.

"Слов нет, только эмоции. К обновлению! Значит, прибудет в другом!"

"Всего жаль, а самое главное, что вы не пострадали. Пусть вас Бог благословит и бережет от всяких невзгод. Все будет хорошо!"

"Елена, держитесь. Главное, все живы. Понимаю вас очень хорошо, потому что мой дом в 20 км от фронта и тоже уже не совсем цел. Я всегда себе говорю: "Это тоже пройдет", — и оно как-то легче"

Елена Мозговая / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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