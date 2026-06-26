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Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Алена Кюпели
26 июня 2026, 16:18
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Злата Огевич рассказала, что в шоу-бизнесе у нее есть друзья.
Злата Огневич
Злата Огневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Кратко:

  • В чем певице отказал Козловский
  • С кем она дружит

Известная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, как ей отказал популярный украинский певец Виталий Козловский.

Об этом она рассказала в программе ЖВЛ, пишет 1+1.

видео дня

Певица вспомнила, как Виталий Козловский отказал ей в совместной композиции.

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский
Злата Огневич рассказала о поступке Козловского, Фото ТЕТ

"Я помню, когда я готовила песню На нашем этаже, мы записали с Виталием Козловским демку. И он потом отказался", – рассказала она.

По словам Огневич, в шоу-бизнесе у нее есть друзья. Так, певица имеет дружеские отношения с Shumei, Тоней Матвиенко и Аленой Омаргалиевой. А вот в настоящую крепкую дружбу между звездными коллегами она все же не верит.

"Какая-то крепкая дружба бывает очень и очень редко, и артисты должны быть из разных полюсов. Потому что конкуренция и постоянная беготня за чем-то высоким и большим вносит коррективы в отношения", - отметила звезда.

Злата Огневич
Злата Огневич / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.

Ранее также в террористической России никак не оставляют в покое певицу Софию Ротару, которая поддерживает Украину, когда речь идет о нападении террориста Путина.

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О персоне: Злата Огневич

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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