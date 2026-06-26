Депутат разрешил: Софию Ротару пытаются обокрасть в России

Кратко:
- Что пытаются забрать у Софии Ротару
- Кто заявил об этом
В террористической России никак не оставляют в покое певицу Софию Ротару, которая поддерживает Украину, когда речь идет о нападении террориста Путина.
Как пишут российские пропагандисты, депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает отдать знаменитые хиты Софии Михайловны молодым исполнителям.
"Это не ее песни. В основном, кстати, они написаны еще в советские времена за бюджет Советского Союза. Даже в российское время, но все равно мы за это заплатили, поэтому у нее нет права на песни. Ей не принадлежит ничего. Она за деньги их спела", — бредит Милонов.
Кроме того, депутат принялся оскорблять певицу.
"Да и плевать, а кто она такая? Она для нас не существует как субъект правоотношений. Она некая тень, которая там где-то находится", — добавил он.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.
Ранее также популярная российская актриса Мария Порошина, которая молчит относительно военного вторжения террориста Путина в Украину, попала в больницу.
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О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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