Умер популярный украинский режиссер и продюсер

Бата Недич участвовал в создании многих сериалов и кино.

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Умер украинский режиссер Бата Недич / Коллаж Главред, фото Facebook, Светислав Богославович

Кратко:

Что случилось с режиссером

Чем он прославился

Сегодня, 26 июня стало известно о смерти украинского режиссера, продюсера и сценариста сербского происхождения.

Как сообщает Одесская киностудия, Бата Недич скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

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Бата Недич участвовал в создании сериалов "Лікар Філатов" и "Іванова, 45", документального фильма "Військовий кутюрʼє", картиной "Дві правди" и историческим проектом "Фільма для НЕПмана". Последнюю работу планируют завершить уже без участия режиссера.

Умер Бата Недич / Фото Facebook/Бата Недич

"Бата ​​жил своим делом, вкладывая в каждый кадр столько любви и света, что ими невозможно было не увлекаться. Он умел влюблять в кино каждого, кто оказывался рядом на площадке", - сказано в сообщении студии.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее легендарного американского артиста, актера и певца Лайонела Ричи срочно доставили в больницу после того, как ему стало плохо на сцене, и он внезапно досрочно завершил свой концерт.

Ранее также известная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, как ей отказал популярный украинский певец Виталий Козловский.

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О персоне: Бата Недич Бата Недич - украинский кинорежиссёр и кинопродюсер сербского происхождения. Он создал десятки сериалов, среди которых Век Якова, где в главных ролях снялись Роман Луцкий и Станислав Боклан. А также комедийный сериал Село на миллион. Кроме того, Бата Недич стал креативным продюсером фильма Другой Франко.

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