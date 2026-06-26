Умер популярный украинский режиссер и продюсер

Кратко:
- Что случилось с режиссером
- Чем он прославился
Сегодня, 26 июня стало известно о смерти украинского режиссера, продюсера и сценариста сербского происхождения.
Как сообщает Одесская киностудия, Бата Недич скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.
Бата Недич участвовал в создании сериалов "Лікар Філатов" и "Іванова, 45", документального фильма "Військовий кутюрʼє", картиной "Дві правди" и историческим проектом "Фільма для НЕПмана". Последнюю работу планируют завершить уже без участия режиссера.
"Бата жил своим делом, вкладывая в каждый кадр столько любви и света, что ими невозможно было не увлекаться. Он умел влюблять в кино каждого, кто оказывался рядом на площадке", - сказано в сообщении студии.
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О персоне: Бата Недич
Бата Недич - украинский кинорежиссёр и кинопродюсер сербского происхождения. Он создал десятки сериалов, среди которых Век Якова, где в главных ролях снялись Роман Луцкий и Станислав Боклан. А также комедийный сериал Село на миллион. Кроме того, Бата Недич стал креативным продюсером фильма Другой Франко.
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