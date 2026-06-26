У Брэда Питта раскрыли его планы на свадьбу

Семья голливудского актера очень любит его девушку, но у самого Питта есть нюанс.

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Брэд Питт долго встречается с Рамон / ua.depositphotos.com

Кратко:

Что сделал Питт

Что говорят его близкие

Брэд Питт и Инес де Рамон — пара, чья жизнь сложилась идеально, но брак для них пока не рассматривается.

"Инес невероятно близка с семьей Брэда. Они ее просто обожают, и с самого начала ее приняли с распростертыми объятиями", — эксклюзивно сообщил источник Page Six.

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По словам источника, близкие Питта считают ее членом своей семьи".

"Но Брэд не планирует жениться, несмотря на то, насколько близки Инес со всеми", - говорит он.

Брэд Питт в отношениях уже давно / ua.depositphotos.com

По словам инсайдера, 33-летняя дизайнер ювелирных украшений, которая встречается с 62-летним Питтом с 2022 года, установила искренние отношения со всей семьей звезды "Бойцовского клуба".

"Инес и семья Брэда регулярно поддерживают связь и искренне наслаждаются временем, проведенным с ней. Никогда не возникает ощущения, что она просто "девушка Брэда". Она просто часть семьи, когда они вместе", — сказал источник.

Брэд Питт больше не планирует жениться / imdb.com

"Она построила настоящие отношения со всеми. Она проводит время с братом и сестрой Брэда, племянниками и племянницами, посещает семейные собрания и прилагает усилия, чтобы узнать каждого из них лично".

Инсайдер добавил, что связь де Рамон с близкими Питта простирается далеко за пределы самого обладателя премии "Оскар".

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О персоне: Брэд Питт Уильям Брэдли Питт — американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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