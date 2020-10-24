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Почему Запад в восторге от украинских политиков

Светлана Крюкова

журналист

24 октября 2020, 10:37

Мы дошли уже до того, что даже вопросы содержания законопроекта или закупки вакцин должны согласовываться с посольствами иностранных государств в Украине.

Украина,флаг
Политик, обкрадывающий Украину и вывозящий все на Запад - идеальная находка и "агент влияния" для других государств. / УНИАН

Состоялись финальные дебаты претендентов на пост президента США. Как и ожидалось, кроме внутренней повестки, в этот раз коснулись скандалов, связанных с Украиной.

Заработки сына кандидата от демократов в компании Burisma.

Поставки оружия вместо подушек.

Сдача Крыма предыдущей администрацией.

"Украинагейт" продолжается уже почти пять лет, и с каждым годом набирает все новые и новые обороты.

Перед прошлыми выборами 2016 года в рамках "Украинагейта" "сбили" с должности руководителя предвыборного штаба республиканцев Пола Манафорта. В этом году ставки выше – "сбивать" пытаются бывшего вице-президента и кандидата в президенты.

То, что вообще стал возможен "Украинагейт", и то, к каком свете он раскручивается – совершенно не красит нашу страну. И уводит мои мысли в куда более глобальную тему, чем дебаты.

Он подпитывается как в Америке, где мы стали разменной монетой в борьбе за пост главы государства, так и у нас – "амбарными книгами", "пленками Деркача", "откровениями Жвании" и многим другим.

В этом плане особо огорчает, что нас уже довольно долго рассматривают не как субъект, а как объект в крупных геополитических играх.

Тридцать лет назад мы были субъектом под внешним управлением из нынешней столицы соседствующей с нами на северо-востоке страны.

Всего тридцать лет нам потребовалось, чтобы плотно снова зайти под внешнее управление. Только теперь центров принятия решений стало больше, а сфер, в которых нам позволено определяться самостоятельно – все меньше.

Нам говорят извне, что нам нужно легализовывать, а что запрещать.

Нам ежегодно нужно согласовывать параметры бюджета и налоговые правила с МВФ.

Читайте такжеВ чем главная проблема ЗеленскогоНам доводят, что мы должны приватизировать. Нам формируют из экспатов составы наблюдательных советов на тех объектах, которые нам разрешили не продавать.

Мы дошли до того, что нам внешние управленцы аттестуют и увольняют / переназначают прокуроров, а в ближайшее время – начнут и судей. Что мы не можем уволить главного коррупционера, по иронии судьбы занимающего кресло "главного борца с коррупцией̆".

И это началось не сегодня, вчера или позавчера.

Мы же еще не забыли, что и манеры, и значительную часть мыслей президента Януковича долгое время делал гражданин США Манафорт.

Что пост-майданные премьеры обязательно ездили на кастинг в Штаты и Европу.

Мы помним, как и откуда снимали и назначали генпрокуроров Порошенко и Зеленский.

Мы дошли уже до того, что даже сугубо узкие вопросы, как-то содержание того или иного законопроекта или закупки вакцин должны согласовываться с ключевыми посольствами иностранных государств в Украине.

Почему так получилось?

Потому, что нынешние и прежние так называемые "элиты" с потрохами продались или отдались нашим партнерам, позволили "взять в аренду" и себя, и свои высокие государственные посты.

Потому что для них Украина – это просто место зарабатывания капитала. Большого капитала. На который они учат своих детей за границей, лечатся за границей, проводят свободное время за границей, недвижимость имеют за границей, компании и счета тоже имеют за границей.

И естественно, с учетом размера этого не просто большого, а гигантского по меркам бедной Украины капитала – находятся под колпаком иностранных систем финансового мониторинга.

Которые могут легко их в любой момент "прихлопнуть", но вполне логично этого не делают.

Потому что "агент влияния" на высших государственных постах, да еще и которому не надо платить, он свое исправно отворует у своей страны – это бесценная находка.

Вот так и живем, под внешним влиянием и контролем, отрабатывая чужие цели и интересы.

Можем ли мы это поменять? Если захотим – обязательно поменяем!

Светлана Крюкова новости Украины
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