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Зачем Порошенко запустил политическую "торпеду" Марусю Звиробий

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

12 декабря 2020, 06:54

Получив мандат депутата, Маруся Звиробий будет озвучивать неудобные тезисы в адрес президента Зеленского.

Звиробий
Маруся Звиробий ранее угрожала президенту Владимиру Зеленскому, а теперь баллотируется в Раду / УНИАН

Скандальная Маруся Звиробий решила баллотироваться на довыборах в Раду по 87-му округу в Ивано-Франковской области от партии Европейская солидарность пятого президента Петра Порошенко.

Очевидно, что команде Порошенко не хватает политических фриков вроде козака Гаврилюка или Парасюка. И как раз Маруся Звиробий должна будет заполнить эту нишу.

Функционал госпожи Алены Самбул-Беленькой с позывным Маруся Звиробий - политическая "торпеда". Ранее ее уже использовали против действующего президента Владимира Зеленского в известном видео с еще одним депутатом от ЕС Софией Федыной, в котором обе девушки угрожали Зеленскому. Теперь в этом же качестве Звиробий планируют использовать уже в парламенте.

В чистом виде у нее нет никакой содержательной функции, но она идеально подходит для озвучивания неудобных тезисов, которые не возьмется озвучивать ни один рукопожатный депутат или политик - физических угроз, прямых оскорблений и перехода на личности. А со статусом депутата, учитывая доступ к эфирам и к трибуне Рады, ей будет гораздо легче это делать.

Читайте такжеЗвиробий пригрозила Зеленскому революциейВедь Порошенко никогда не отказывался от идеи снести Зеленского. Пока реванш пятого президента невозможен, но он, как человек целеустремленный, будет и дальше упорно идти к этой цели с использованием "женщин тяжелого поведения".

А учитывая специфику региона, в котором баллотируется Звиробий, то шансы получить мандат у нее самые реальные, причем открытое против нее уголовное дело только будет их повышать. Но многое будет зависеть от того, не вмешаются ли в избирательный процесс региональные элиты, у которых тоже имеются возможности для того, чтобы составить ей конкуренцию - опыт Олега Ляшко показал, что при желании в регионе тоже могут найти кандидатуру, которая сможет конкурировать даже с таким раскрученным персонажем, как Маруся Звиробий.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы в Раду Маруся Звиробий Андрей Золотарев новости Украины Европейская солидарность
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