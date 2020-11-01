УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Последняя гастроль: почему деньги на дороги тянут из медицины

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

1 ноября 2020, 10:09

Нынешняя ситуация с перераспределением средств – это продолжение антисоциальной политики власти.

Кабмин
Кабмин отдал деньги для лечения онкобольных на ремонт дорог / УНИАН

Кабмин принял решение о передаче Укравтодору на ремонт дорог общего значения в Львовской области 61,55 млн гривен, которые изначально планировалось передать Минздраву в 2020 году на программу по совершенствованию диагностики онкологических заболеваний.

Сейчас страны во всем мире наращивают инвестиции в социальный капитал, прежде всего, в систему здравоохранения, образование и науку, потому что это, во-первых, помогает смягчить кризисное влияние, а во-вторых, дает подготовку к быстрому выходу из кризиса в условном завтра. О такой необходимости говорят и на Всемирном экономическом форуме, и в Международном валютном фонде. Но наше министерство финансов делает все с точностью наоборот – финансирует колоссальное количество проектов, которые не то, что даже не связаны с социальным капиталом, но и не связаны с реальными экономическими интересами страны.

Налицо полный распад системы управления государственными финансами. С одной стороны, есть функционарий министерства финансов, а с другой – для членов правительства начался период, который можно назвать "последней гастролью". То есть сейчас они пытаются профинансировать какие-то сомнительные программы и, в том числе, программы, продиктованные прямым лоббизмом различных структур.

Вот сейчас все говорят о перебросе ресурсов с молекулярной диагностики онкозаболеваний на дороги во Львовской области и ремонт корпуса Львовского университета. Я понимаю, что с точки зрения маркерного события, это яркий индикатор, привлекающий внимание. Но почему-то никто и не вспомнил, что в июле, когда Минфин привлек 2 миллиарда долларов от внешних кредиторов, почти 800 миллионов долларов из этих средств были направлены на досрочный выкуп украинских долгов со сроком погашения в 2021-2022 годах. То есть не на обслуживание текущего долга, что более логично, а именно на досрочный выкуп.

Читайте такжеКак Украина закатала коронавирус в асфальтК сведению, досрочным выкупом, как правило, занимаются страны, которые находятся в мощной экономической динамике, у которых есть огромные ресурсы и которые не знают, куда их девать. В Украине же во втором квартале экономика падала, вовсю разгорелся бюджетный кризис, но при этом 800 миллионов долларов отдали на досрочный выкуп долгов. Но и это был еще не финал – в августе 320 миллионов долларов отправили на выкуп так называемых ВВП-варрантов, которые были выпущены еще во время реструктуризации, инициированной экс-министром Натальей Яресько, которые вообще не входят в структуру госдолга и выплаты по которым в ближайшие 3-4 года должны были быть копеечными.

То есть суммарно Минфин 1,1 миллиарда долларов отправил, грубо говоря, на то, чтобы досрочно запаковать карманы внешних кредиторов. Эту цифру можно сопоставить с тем, сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом – по сообщению Министерства финансов, суммарно из всех источников отправили 25 миллиардов гривен, когда в карманы нескольких кредиторов попали 30 миллиардов гривен. То есть получается, что интересы всей страны сопоставили с интересами этих нескольких кредиторов.

Поэтому нынешняя ситуация с перераспределением средств – это продолжение антисоциальной политики. То есть деньги направляются на проекты, которые можно быстро освоить. Прежде всего, это дороги, где очень простые тендеры и именно там сейчас деньги льются рекой.

Почему это деньги именно из медицины? Потому что тут как раз ярко подтверждается фарисейская политика власти. Ведь они сначала увеличивают смету расходов на медицину, но не реальную, а плановую, то есть ту, которую хотят потратить и потом такими точечными ударами из этой плановой суммы выдергивают те или иные реальные деньги на другие проекты, уменьшая проект программы, связанной с медицинской защитой. При этом они думают, что одним выстрелом убивают двух зайцев – вроде бы как и попиарились в СМИ, назвав колоссальные цифры роста бюджета Минздрава, но они также понимают, что 90% людей не станут проверять, сколько по факту было направлено на медицину и надеются, что это пройдет незаметно.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда

Минфин Дорожный фонд медицинская реформа Алексей Кущ бюджет-2019 новости Украины госфинансирование
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

10:09
Последняя гастроль: почему деньги на дороги тянут из медицины
09:52
Вакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности Видео
09:47
Любовный треугольник Ким Чен Ына – лидера КНДР видели с бывшей возлюбленной Видео
09:19
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
08:55
Коронавирус не отпускает Киев: число больных рвануло вперед
Реклама
08:43
Кто подталкивает Зеленского в пропасть мнение
08:42
Коронавирус в Украине 1 ноября – за сутки выявили почти 8 тысяч больных COVID-19 Видео
08:19
В Канаде произошла "средневековая" резня: названо число жертв
08:17
Кравчук откровенно рассказал, что думает о намерении Зеленского разогнать КСУ Видео
07:44
Наследство, визы и тарифы: как глубоко в карманы украинцев залезут в ноябре Видео
07:42
Усик выиграл главный бой года у Чисоры Видео
07:19
Число жертв разрушительного землетрясения в Турции возросло Видео
07:15
Железо: как понять, что у вас в организме дефицит Видео
06:56
Какой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ мнение
06:29
Гороскоп на ноябрь-2020: Скорпиону на голову посыплются деньги, а Весов – объегорят
06:02
В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото Фото
05:33
Врач рассказала, какой карантин сработал бы в Украине Видео
05:05
Земному знаку Зодиака грозит разорительный период: астролог дал советы
04:27
Эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России Видео
03:50
Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности
Реклама
03:19
Секс: названы три лучших афродизиака Видео
02:48
Северный поток-2 обречен на поражение - Gazeta Polska Codziennie
02:14
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности, выгода и судьбоносные сны Видео
01:34
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
00:55
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
00:19
Главный праздник 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых, чтоб денег не лишиться
31 октября, суббота
23:58
Украинский боксер Выхрист нокаутом победил в Германии Видео
23:41
Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни Видео
23:17
Врач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей
22:57
Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных Видео
22:45
Семья Шона Коннери озвучила подробности смерти актера
22:27
В Офисе президента отреагировали на заявление Венецианской комиссии
22:15
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
22:07
В МИД назвали сроки запуска открытого неба с Евросоюзом
21:59
Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19
21:30
Ученые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса
21:26
Врач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной Видео
21:18
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом Видео
21:08
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
20:59
Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов Видео
Реклама
20:43
Умерла известная советская актриса из фильма А зори здесь тихие
20:27
Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ Видео
20:08
Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета Видео
19:59
Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать
19:56
В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ
19:36
Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник Фото
19:31
Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики Видео
19:26
Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации
19:03
В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс
18:30
В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять