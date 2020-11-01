Последняя гастроль: почему деньги на дороги тянут из медицины

Кабмин отдал деньги для лечения онкобольных на ремонт дорог / УНИАН

Кабмин принял решение о передаче Укравтодору на ремонт дорог общего значения в Львовской области 61,55 млн гривен, которые изначально планировалось передать Минздраву в 2020 году на программу по совершенствованию диагностики онкологических заболеваний.

Сейчас страны во всем мире наращивают инвестиции в социальный капитал, прежде всего, в систему здравоохранения, образование и науку, потому что это, во-первых, помогает смягчить кризисное влияние, а во-вторых, дает подготовку к быстрому выходу из кризиса в условном завтра. О такой необходимости говорят и на Всемирном экономическом форуме, и в Международном валютном фонде. Но наше министерство финансов делает все с точностью наоборот – финансирует колоссальное количество проектов, которые не то, что даже не связаны с социальным капиталом, но и не связаны с реальными экономическими интересами страны.

Налицо полный распад системы управления государственными финансами. С одной стороны, есть функционарий министерства финансов, а с другой – для членов правительства начался период, который можно назвать "последней гастролью". То есть сейчас они пытаются профинансировать какие-то сомнительные программы и, в том числе, программы, продиктованные прямым лоббизмом различных структур.

Вот сейчас все говорят о перебросе ресурсов с молекулярной диагностики онкозаболеваний на дороги во Львовской области и ремонт корпуса Львовского университета. Я понимаю, что с точки зрения маркерного события, это яркий индикатор, привлекающий внимание. Но почему-то никто и не вспомнил, что в июле, когда Минфин привлек 2 миллиарда долларов от внешних кредиторов, почти 800 миллионов долларов из этих средств были направлены на досрочный выкуп украинских долгов со сроком погашения в 2021-2022 годах. То есть не на обслуживание текущего долга, что более логично, а именно на досрочный выкуп.

Читайте такжеКак Украина закатала коронавирус в асфальтК сведению, досрочным выкупом, как правило, занимаются страны, которые находятся в мощной экономической динамике, у которых есть огромные ресурсы и которые не знают, куда их девать. В Украине же во втором квартале экономика падала, вовсю разгорелся бюджетный кризис, но при этом 800 миллионов долларов отдали на досрочный выкуп долгов. Но и это был еще не финал – в августе 320 миллионов долларов отправили на выкуп так называемых ВВП-варрантов, которые были выпущены еще во время реструктуризации, инициированной экс-министром Натальей Яресько, которые вообще не входят в структуру госдолга и выплаты по которым в ближайшие 3-4 года должны были быть копеечными.

То есть суммарно Минфин 1,1 миллиарда долларов отправил, грубо говоря, на то, чтобы досрочно запаковать карманы внешних кредиторов. Эту цифру можно сопоставить с тем, сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом – по сообщению Министерства финансов, суммарно из всех источников отправили 25 миллиардов гривен, когда в карманы нескольких кредиторов попали 30 миллиардов гривен. То есть получается, что интересы всей страны сопоставили с интересами этих нескольких кредиторов.

Поэтому нынешняя ситуация с перераспределением средств – это продолжение антисоциальной политики. То есть деньги направляются на проекты, которые можно быстро освоить. Прежде всего, это дороги, где очень простые тендеры и именно там сейчас деньги льются рекой.

Почему это деньги именно из медицины? Потому что тут как раз ярко подтверждается фарисейская политика власти. Ведь они сначала увеличивают смету расходов на медицину, но не реальную, а плановую, то есть ту, которую хотят потратить и потом такими точечными ударами из этой плановой суммы выдергивают те или иные реальные деньги на другие проекты, уменьшая проект программы, связанной с медицинской защитой. При этом они думают, что одним выстрелом убивают двух зайцев – вроде бы как и попиарились в СМИ, назвав колоссальные цифры роста бюджета Минздрава, но они также понимают, что 90% людей не станут проверять, сколько по факту было направлено на медицину и надеются, что это пройдет незаметно.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик, специально для Главреда