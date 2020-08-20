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Поведение РФ на переговорах по Донбассу – откровенное демонстративное хамство

Сергей Гармаш

представитель отдельных районов Донецкой области от переселенцев в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, журналист 

20 августа 2020, 15:51

Украине нужен нормальный диалог, в противном случае - в жопу такую "дипломатию".

Леонид Кравчук
Председатель делегации Киева в ТКГ по вопросам Донбасса, первый президент Украины Леонид Кравчук / Главред

Россия жестко, я бы сказал, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО. Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль "русского мира". Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о "делегации ОРДЛО", хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь ПРИГЛАШЕННЫЕ Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ).

Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она "примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной".

Но этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнёры. Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично "проглатываем" мы.

Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику.

У меня нет фактических оснований не доверять руководству украинской делегации и Офиса Президента, нет оснований говорить, что мы реально поддаёмся этому давлению. Наоборот, несмотря на некоторые неоднозначные высказывания и действия, я призываю не делать скоропалительных выводов. Но, глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о "Консультативном совете" и "Формулы Штайнмайера", у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению.

Все что я сейчас пишу – это моя личная позиция. И это позиция не только участника переговоров, не только гражданина Украины, это еще и позиция жителя Донбасса, то есть, того, ради кого, якобы, и проводятся Минские переговоры.

И я, как житель Донбасса, выброшенный под угрозой смерти из своего дома за политические убеждения, расцениваю поведение РФ на Минских переговорах как откровенное, демонстративное хамство.

Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление - это та форма "диалога", которая приведёт к желаемому эффекту "мирного урегулирования", то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия…

Я не просился в Минский процесс, я не связан политическими обязательствами, карьерными ожиданиями, финансовыми или какими-то иными ограничителями моей совести. Поэтому я не буду молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами.

Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст "Минска", и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПО, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска.

Еще раз: дело не в тексте Минских соглашений, - они могут стать основой компромисса, - дело в методах и формах, которые Россия использует, пытаясь заставить нас принять ее извращённую трактовку этого текста. Дело в тактике ее, так называемого, "диалога". "Диалога", когда тебя не слышат, "диалога" не с теми, кто реально принимает решения. Те, кто последние два дня наблюдал Минские переговоры, понимают, о чем речь.

Обращаюсь к ОБСЕ и западным партнерам. Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ - это Россия Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия.

После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом.

Сделки с дьяволом всегда заканчиваются плохо. Он даст тебе все, что ты хочешь, но потом заберёт в миллион раз больше.

Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется "война". Она идет. Она – реальность. И война ведётся не ради мира. Война ведётся за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…

Ещё раз: или нормальный диалог, или в жопу такую "дипломатию"! Называть чёрное белым я не буду! Но и выходить из процесса добровольно не стану, не ждите!

Сергей Гармаш новости Донецка минский формат ОРДЛО Минские переговоры новости Луганска
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