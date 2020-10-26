Проголосовали? Значит, вас "сделали вместе"

Выборы / УНИАН

Сходили проголосовать? Молодцы!

А теперь я расскажу вам, почему вы могли этого не делать и остаться дома.

Дело в том, что при подсчёте голосов цифры считаются ОДИН раз - непосредственно на участке. После этого бюллетени с результатами вашего волеизъявления запакуют в мешки и больше на них никто не взглянет. Все будут работать с протоколами о результатах. А вот с ними происходят чудеса, причём в этом году они будут особо чудесатыми.

После подсчёта протоколы едут в районные комиссии (вместе с мешками; в теории в райизбиркоме могут сказать пересчитать бюллетени, но так как все в доле, этого не делают). Везут протоколы председатель, секретарь и те, кого на эту роль выберет председатель. Понятно, что это свои люди.

Далее, прямо в райизбиркоме, протоколы спускают в унитаз и составляют новые, так называемые уточнённые. В них могут быть уже совсем другие цифры, не те, которые насчитали на участке; а кто проверит-то?

Всё. При дальнейшем подсчёте результатов голосов используются именно эти цифры. Что там в мешке с бюллетенями и как реально проголосовали люди, никого не волнует. Что было на избирательном участке, остаётся на избирательном участке.

Точнее, вообще проверить можно. Потому что раньше копии протоколов после подсчёта выдавались наблюдателям и членам комиссий, а после регистрации результатов по участку в системе эти результаты отображались на сайте ЦИК. И можно было посмотреть, какой результат внесён в систему по каждому участку. И, например, сравнить с той копией протокола, которую получил ваш член комиссии или наблюдатель.

Читайте такжеОпрос Зеленского - полный провалНо не в этом году, друзья. В этом году разбивку голосования по участкам публиковать не будут. Вообще. Как объясняют в ЦИК, система поучасткового учёта голосов на местный уровень "не дошла" - не хватило денег. Т.е. во все другие разы доходила, а в этот раз не осилила. Бывает.

Так что сколько там от вашего участка на самом деле записали, вы не узнаете никогда. Ибо нефиг.

По той же причине, кстати, степень влияние фальсификаций на эти выборы оценить статистическими методами, как я это делал раньше, тоже не получится. Просто потому, что не будет исходных данных.

"А что, так можно было?" - интересуется где-то в Ростове один экс-президент Украины.

Можно было. Но не тебе.

Сделали нас вместе.