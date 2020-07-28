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Путин подавится Беларусью

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

28 июля 2020, 11:24

Москва задумала операцию аншлюс.

Путин, Лукашенко
Путин загоняет Лукашенко в ловушку/ Reuters

Кремль может попытаться использовать президентские выборы в Беларуси, чтобы осуществить давно планируемый аншлюс этой республики. Путинские чекисты работают по привычным им криминальным схемам 90-х. Вначале клиенту создаются проблемы, а потом предлагается крыша на условиях установления контроля над его бизнесом. Именно эта схема реализуется в отношении Александра Лукашенко.

Белорусский президент упирался и брыкался, когда его гнали в российское стойло и в последнее время вел себя слишком борзо. Кремль решил использовать сложную предвыборную ситуацию, чтобы создать ему проблемы, которые он не сможет решить без российской силовой поддержки.

Расчет делается на то, что Лукашенко, оказавшись перед реальной угрозой потери власти, побежит к Путину за поддержкой. Условием спасения Луки станет аншлюс, от которого он уже не сможет отказаться.Читайте также"Прихлопнут таракана тапком": астролог рассказал, чем закончатся выборы для Лукашенко

Если киевский Майдан российские власти использовали как предлог для аннексии Крыма, то минский - может стать поводом для попытки захвата Беларуси.

Однако Беларусь путинскому режиму так просто не сожрать - подавится. Беларусская оппозиция правильно делает, что пытается использовать сегодняшний уникальный шанс на отстранение Лукашенко. Если он останется у власти, рано или поздно, сколько бы не упирался, все равно будет принужден сдать белорусскую независимость. Только демократические европейски ориентированные белорусские власти могут гарантировать сохранение Беларуси как независимого государства.

Игорь Эйдман новости России новости Беларуси Александр Лукашенко Кремль
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