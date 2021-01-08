Путин жестоко поплатится за американский майдан

Протесты в США сторонников Трампа / GettyImages

Что победит в США - хаос и агрессия или порядок и демократические институты власти? Конечно, Америка выберет второе - порядок и демократию. С этим должен будет смириться бывший президент Трамп, который незаметно для себя и Америки втянул страну в хаотичную, драматическую перестройку всей политической жизни США.

Любая перестройка начинается с "Ускорения" и сумбура. В последнее время события развивались довольно быстро - это драма из трех частей. Сначала демократы и республиканцы в Конгрессе преодолели вето президента США на бюджет. Трамп был взбешен предательством республиканцев и решил проучить всех сенаторов. Захват Конгресса сторонниками бывшего президента должен был показать Америке, кто сильнее - Трамп или Конгресс. Но Трамп добился только того, что в результате штурма Конгресс США на глазах всего мира потерял политическую неприкосновенность и веру в безупречную политическую стабильность. Зато остался политически неприкосновенным и независимым от толпы Белый дом. Слишком много символики для одних суток.

Сейчас, после того, как сенаторы обеих партий прошли через такое публичное унижение, когда толпа палками выгоняла их из здания Конгресса, республиканцы и демократы точно проголосуют за ратификацию результатов голосования на президентских выборах.

Ибо речь уже идет не о справедливости выборов, а о защите статуса и престижа Конгресса. Мы наблюдаем второй акт политической драмы США.

Читайте такжеСуд забил последний гвоздь в крышку гроба АмерикиОстается сделать не самое сложное - "вторичное использование" бывшего президента Трампа, его желания политической борьбы. Больше всего в этом заинтересованы сами республиканцы. При этом, "проблему Трампа" новому президенту Байдену придется решать руками республиканцев, а не демократов, что очень удобно. Трамп все четыре года издевался, использовал и республиканцев и политическую машину США в своих интересах. Теперь глубинное государство и американские СМИ используют бывшего президента Трампа в каком-то драматическом нарративе или политическом триллере-сериале, которые так любят американские телезрители.

В любом случае будут обвинять Кремль. Но Путин, как всегда, будет все отрицать. Он не поверит в свою неожиданную удачу - захват толпой Конгресса США и бунт проигравшего президента Трампа как доказательство гнилости Америки, а, значит, силы, здоровья и процветания путинской России. Но, для Кремля, соблазн будет слишком велик, как в случае с захватом Крыма или победой Трампа на выборах. В этом случае наглость Путина может соперничать лишь с авантюризмом и смелостью Трампа. Злорадство Кремля еще больше усилит подозрения и злость американцев. Так, что можно ожидать "обратки" или продолжения того, что произошло в Америке, но уже в других государствах и на других континентах.

Читайте такжеШтурм Капитолия: чем закончится буря в СШАЧто касается Украины, то аналогии налицо. И там и здесь Кремль делает все, чтобы "раскачать лодку" и добился своего. Ошарашенные американцы получили свой мгновенный Майдан. Пусть короткий, но фотогеничный, зрелищный, яркий, но неперспективный.

Но теперь любое американское политическое руководство будет опасаться толпы на улицах Вашингтона, точно так, как любой украинский президент, премьер-министр, голова Верховной Рады, после двух потрясающих майданов с ужасом ждет прихода третьего Майдана, самого опасного, для власти и для украинского общества.