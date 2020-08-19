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Революция в Беларуси близка к провалу

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

19 августа 2020, 16:34

Чем меньше людей выходит на улицу, тем больше там появляется омоновских карателей.

Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси начали идти на спад / GettyImages

В Беларуси снова ОМОН вышел на улицы. Разогнан митинг возле МТЗ (Минский тракторный завод). Забастовки пошли на убыль - простои бьют не только по власти, но и по людям: законы экономики никто не отменял...

Теперь просто необходим умный, сильный, волевой лидер революции, который сможет мобилизовать людей на последний, окончательный протест - в течении недели, двух, месяца, если придётся, - остановить всё, каждый день выходить массово на улицы, не снижать градус накала пока Лукашенко не уйдёт.

Иначе победа ускользнёт, как песок сквозь пальцы. ОМОН снова наведёт кладбищенский порядок на улицах, заполнят протестующими тюрьмы, восстановят и усилят атмосферу страха, добавив в неё "идеологическую составляющую".

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Уже сейчас власть взяла на вооружение самые чёрные технологии, распространяя слухи о грядущем разрыве отношений с Россией, запрете русского языке, разрушении предприятий и натовских базах в Беларуси - если Лукашенко уйдёт.

Маятник качнулся в обратную сторону. Чем меньше протестующих на улицах - тем больше на улицах карателей.

новости Беларуси протесты в Беларуси Юрий Касьянов
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