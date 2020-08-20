Россия навсегда теряет Беларусь

Беларусь выпала из лап Путина и достанется Западу

Признав Лукашенко победителем "выборов", Путин попал в ловушку, в которую попадал уже не раз. Цена ошибки - потеря Беларуси, которую Россия содержала все 26 лет диктаторства Лукашенко, заплатив при этом не менее $100 млрд.

Пожалуй ни один народ не был так лоялен к России, как белорусы. Думаю, что более 50% были за вхождение Беларуси в состав союзного государства с Россией, но этому препятствовал именно Батька, которого Путин не смог сломить и которого ненавидит по этой причине.

Но сейчас ежедневно десятки тысяч белорусов пересматривают свою позицию по отношению к России, потому что Путин поддерживает диктатора Лукашенко. Как следствие число сторонников европейского пути развития Беларуси растет в геометрической прогрессии ежедневно.

Если так будет продолжаться, то через несколько месяцев Запад просто вынужден будет забрать Беларусь в зону своего влияния.

Читайте такжеКризис в Беларуси закончится международным договорнякомПри этом надо подчеркнуть, что кроме Польши и Литвы, Запад вообще ничего не предпринимает, чтобы склонить Беларусь в свою сторону. Это российская пропаганда орёт, что Запад давно готовил Беларуси майдан и т.д. Это все, конечно, галиматья. Запад был абсолютно равнодушен к судьбе Беларуси и считал что она вот-вот будет поглощена Россией. То, что произошло сейчас на выборах и последующее восстание против режима Лукашенко, застало Запад в врасплох.

Повторим ещё раз, если Путин не переменит свою позицию на противоположную и не перестанет поддерживать Лукашенко, то через несколько месяцев плод (Беларусь) сам упадёт к Западу в руки, как ранее упала Молдова, Грузия, а затем Украина.

Запад просто вынужден принимать осколки советской империи, потому что Путин всегда поддерживает диктаторов там, где народ требует демократических перемен.

Но мог ли Путин не признать победу Лукашенко, потребовать перевыборов, резко поднять свой рейтинг в глазах белорусов и тут же создать союзное государство с новым президентом Беларуси?

Мог, конечно, если бы смог преодолеть сопротивление ястребов в своем окружении чекистов, которое он сам же и создал.

Читайте такжеРоссия - следующая? Как белорусские протесты повлияют на МосквуНо, не решился, сдрейфил пойти против сумасшедших кэгэбистов, которые убедили ВВП, что если позволить белорусам свалить Батьку, то следующим будет он сам.

Ну, а раз струсил, то надо готовиться к потере Беларуси. Время работает против Путина. Оно работает на Запад. Чем дольше Батька будет оставаться у власти на штыках, тем стремительнее, со свистом, Беларусь влетит в зону влияния Запада. И Запад почти не будет прикладывать к этому усилий. Он заберёт её у Путина только с помощью мягкой силы, как мужчина уводит женщину у грубого мужа: добротой и взаимопониманием.