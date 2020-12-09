Шах не умер, ишак не сдох, или Почему Украина "застряла" в Минске

Встреча Зеленского и Путина в Париже ничего не изменила / president.gov.ua

Сегодня год встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата 9 декабря в Париже. К сожалению, чуда не произошло, но оно и не могло произойти, политика - искусство реального. Тем не менее справедливости ради, за этот год в вопросе мирного урегулирования сделано больше, чем за три года, предшествовавшие Парижской встрече. Реально самое важное, что удалось это достичь режим тишины, который радикально снизил потери на Донбассе.

Разумеется не обойдется без пропагандистского хайпа. Особо будет усердствовать секта пятого президента. И это несправедливо, хотя бы потому, что первый и второй Минск, это политическое наследство доставшееся Зеленскому от Порошенко.

Да, подписанные Порошенко Минские соглашения обеспечили завершение активной фазы конфликта на Донбассе. Однако соглашения подписывались отнюдь не на условиях Украины, в ситуации после военных поражений.

Петр Алексеевич рассчитывал выиграть время, а там то ли шах помрет, то ли ишак сдохнет. Однако большая политика, это не базар в Бессарабии. Просто взять и отказаться от Минска не выйдет.

Можно и дальше обвинять Зеленского и Ермака в зраде, правда забывая при этом факт того, что лидеров самопровозглашенных республик по сути признал бывший президент Порошенко заключая Первые и Вторые Минские соглашения. Он же подписал формулу, при которой Украина получает контроль над границей после проведения выборов.

Читайте такжеПорошенко получил новую болезненную пощечинуК слову Формулу Штайнмайера согласовали еще в 2016 году на саммите лидеров Нормандского формата в Берлине. От Украины принимал участие Петр Порошенко. Поэтому, это именно его решение - согласовать имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Можно еще порассуждать о "хорватском", а теперь "карабахском" сценарии рассказывая, что Петр Алексеевич создал самую сильную армию в Европе. Правда, за пять лет не сумели организовать собственное производство боеприпасов, доели ВПК. Но разве наших ура-патриотов интересуют такие мелочи?