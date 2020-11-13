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Турция выкопала России могилу на Кавказе

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

13 ноября 2020, 08:29

До сих пор Россия видела только одного врага - США, теперь ей придется иметь дело с серией врагов, и это новая геополитическая ситуация вокруг России.

Армия Азербайджана
Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнил свободу маневра России на огромном пространстве / Министерство обороны Азербайджана

Кремль высокомерно предлагает всем государствам, которые входят в зону давления и влияния России, демонстративно выучить, раз и навсегда, "карабахский урок Кремля" - не сопротивляться России и дружить только с ней. Как-то незаметно для себя Кремль перешел от стратегии мягкой силы и экономической зависимости к стратегии отрытого шантажа как главному орудию внешней политики с государствами бывшего СНГ.

Суть этой стратегии - создание непреодолимых без России территориальных конфликтов для государств, окружающих Россию, которые бесконечно ослабляют эти страны и делают их зависимыми от политики Кремля. В Украине - это Донбасс и Крым, в Грузии - Абхазия, в Молдове - Приднестровье, в Армении и Азербайджане - это Нагорный Карабах, позволяющий влиять на поведение сразу двух стран. Теперь на очереди – Беларусь, Казахстан и Киргизия. Там Кремлю будет еще проще создать региональные конфликты. А учитывая неэффективность международных органов, регулирующие такие конфликты типа СБ ООН, то у России есть все шансы окружить себя цепью непокорных, но принципиально ослабленных государств - это и будет зона внешней безопасности России.

Читайте такжеУнизительная капитуляция Путина ставит крест на "постсоветском пространстве"Но тут Кремль столкнется с двумя проблемами. Во-первых, методом гибридных войн и создание высокой напряженности в зоне конфликтов будут пользоваться и более сильные, чем Россия страны, прежде всего США и Китай. Во-вторых, проблема Кремля в том, что эти государства, попавшие в зону геополитического шантажа Кремля, вечно будут искать себе союзника, которые будет, либо сильнее России - это США или Китай, либо не будет бояться гнева Кремля - это Великобритания, Турция и Иран.

Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымского-татарского населения от репрессий Кремля. Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнил свободу маневра России на огромном пространстве - от Ливии, Сирии и Кавказа до Туркменистана.

До сих пор Россия видела только одного врага - США, теперь ей придется иметь дело с серией врагов второго уровня. Это принципиально новая геополитическая ситуация вокруг России.

Турция тоже преподнесла всему миру свой, "тюркский урок". На самом деле, самый главный урок карабахской трагедии - это успешное осуществление Турцией мощного проекта продвижения "тюркского мира" на Восток. Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия в своем проекте расширения "русского мира" надолго застряла в войне с Украиной, а другие страны - Молдова, Беларусь и Казахстан, Армения, Азербайджан, каждый по своему, пытаются вырваться из железных объятий Кремля.

США и Китаю остается только терпеливо ждать, когда острейший экономический и внутриполитический кризис в России, ослабит эту железную хватку, как это было уже в 90-х годах прошлого века.

новости России Нагорный Карабах Виктор Небоженко Новости Турции
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