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Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства

Александр Скубченко

глава Жилищного союза Украины

15 февраля 2021, 10:42

Западной метрополии от нас надо лишь сырьё, которое их промышленность обработает и продаст нам же в виде товаров с добавленной стоимостью.

МВФ
МВФ / Reuters

Опыт Монголии очень похож на наш. В 1991 году Монголия, которая до этого успешно отстраивала и диверсифицировала свой промышленный сектор, развивая медленно, но уверенно свою экономику, впустила МВФ и открыла свои рынки.

Всё, как и у нас: минимизация роли государства, "невидимая рука рынка", распродажа активов и выполнение всех прочих требований МВФ.

Всего за десятилетие Монголия деградировала с промышленной страны до уровня пастушеской. Впрочем, опыт любой страны, в которую хозяйски входил МВФ, говорит о том же.

Вот сейчас уже и Витренко, ссылаясь на Адама Смита, заявил, что урановый ГОК надо закрыть, а заниматься можно и сельским хозяйством. Но Витренко или плохо читал Смита, или вовсе не понял, о чём Смит писал, или просто для важности его имя назвал.

Дело в том, что открытый рынок, по Смиту, необходим для развитых экономик, и очень губителен для экономик развивающихся. Потому что сильная промышленность в условиях открытого рынка и равных возможностей всегда уничтожит слабую (развивающуюся).

Читайте такжеЗеленский направит в Раду законопроекты на помощь в получении кредита от МВФСледуя принципам Смита, метрополии в лице МВФ от колонии (от нас) надо лишь сырьё, которое промышленность метрополии обработает и продаст нам же в виде товаров с добавленной стоимостью.

И в данном случае развитой промышленности действительно более выгодно то сырьё, что дешевле. Но - не нам! Хотя, возможно Витренко это и говорил от имени тех, чьи интересы он представляет, а не в интересах Украины.

Просто надо понять: для того, чтобы разбогатеть, мы должны копировать действия богатых стран периода, когда они развивались, а не выполнять их требования.

Потому что богатые страны знают, что единственный мультипликатор в экономике - это создание добавленной стоимости, а это - обрабатывающая промышленность. И эту промышленность надо развивать, защищая свои рынки и воюя за рынки внешние.

У нас же - ровно наоборот: от ёмких и традиционных рынков России и стран СНГ мы отказались, иным внешним рынкам мы не нужны, а свои рынки мы открыли для развитой и сильной промышленности запада, убивая, при этом, свою, угробленную, слабую и не конкурентную.

МВФ свободная торговля Александр Скубченко новости Украины
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