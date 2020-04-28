Украина движется от одной катастрофе к другой

Карантин в Украине оставил тысячи без средств заработка / УНИАН

Есть известная французская фраза, ставшая символом отрешённости власти от проблем народа. Её автор философ и писатель Жан-Жак Руссо в своем романе "Исповедь" писал: "Наконец я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса; когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила: "Пусть едят бриоши"".

Бриоши - сдобные булочки, но это не меняет насмешливый характер сказанного. И сейчас у нас министры и топ-менеджеры госкорпораций, сами получая космические зарплаты и премии, тупо закрыли украинцев по домам и запретили работать. А вот пример Швеции и Австрии говорит об обратном – зря у нас вводили жесткий режим карантина.

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Что делать дальше? Как для власти, так и для государства будет лучше, если Кабмин скорее начнет трансформацию и самоизменение системы коррупции и казнокрадства, даст людям нормально работать, чем тупо будет ожидать стихийный и отчаянный бунт.

Такое ощущение, что жить лучше, чем в "жирные" нулевые годы, мы не будем уже никогда. Наступила для нас новая реальность: от пузыря к пузырю, от катастрофы к катастрофе, от майдана к майдану.