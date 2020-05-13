Украина сама прожирает свое будущее

Остановка АЭС в Украине приведет к росту цен на электроэнергию

Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и "миксы", но в посте не буду усложнять.

На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.

И одним из таких факторов роста, должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.

Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.

Читайте такжеТарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа на электроэнергиюС такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.

С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и "чистим" зеленой.

Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.

Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный "скарб" - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий "скарб Полуботка". В отличие от властителей "карбона" и "зелени", которые более практичны. Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры.