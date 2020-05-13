УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Украина сама прожирает свое будущее

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

13 мая 2020, 08:33публикуется на языке оригинала

Из экономики выбивают последний фактор ее конкурентоспособности в виде низких цен на электроэнергию.

Запорожская АЭС
Остановка АЭС в Украине приведет к росту цен на электроэнергию

Есть три модели конкурентоспособности любой экономики: факторная; производительности труда; инновационная. Правда есть еще и "миксы", но в посте не буду усложнять.

На ближайшие пять лет, пока уровень прямых иностранных инвестиций в нашу экономику не превысит 10 млрд. дол., наш удел - факторное развитие.

И одним из таких факторов роста, должна/могла/обязана быть дешевая электроэнергия для всех субъектов бизнеса и населения.

Что в этом контексте означает остановка блоков АЭС? По сути единственный еще оставшийся фактор конкурентоспособности выбивают у экономики как табуретку из-под ног приговоренного к повешению.

Читайте такжеТарифы вырастут вдвое: чем опасна отмена льготного тарифа на электроэнергиюС такой политикой, через год-два нас ждет уродливый, но очень дорогой гибрид карбоно-зеленой энергетики и это уже будет фактор экономической деградации, ведь высокая стоимость электроэнергии отсечет практически все виды бизнеса, где энергетическая составляющая играет сколь-нибудь значимую роль.

С точки зрения экологии - это тоже будет тот еще гибрид: одновременно загрязняем тепловой и "чистим" зеленой.

Ну и нам, конечно, на фоне высоких тарифов будут говорить об энергоэффективности производства. Для факторной экономики - это как раз то, что нужно, как для Монгольской народной республики скачек из феодализма в социализм.

Без изменения модели энергорынка мы скоро утратим свой главный "скарб" - атомную энергетику. Ну так уж повелось, что для нас интереснее несуществующий "скарб Полуботка". В отличие от властителей "карбона" и "зелени", которые более практичны. Добро пожаловать в каменноугольный период пятой олигархической эры.

Алексей Кущ АЭС рынок электроэнергии тарифы на электроэнергию
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:07
Электронные сигареты: запретить или урегулировать?
09:05
Тищенко рассказал, ругал ли его Зеленский за скандал с Велюром
08:42
Вакцина против COVID-19: ученые нашли "секретный ингредиент"
08:40
"Проблемы с контролем": в США сделали новый прогноз по числу жертв Covid-19
08:33
Украина сама прожирает свое будущее мнение
08:31
Схватка мировых гегемонов: дойдет ли противостояние Китая и США до войны мнение
07:58
Коронавирус в Украине продолжит атаковать: врач дал прогноз на лето
07:41
Врач рассказал, сколько в Украине на самом деле больных COVID-19
07:06
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая
07:05
"Сиськи палит, соски - экстра класс!": Бузова без лифчика показала себя в Дом2
06:47
Европа после вируса: когда Украина перестанет барахтаться в собственном говне мнение
06:21
Стрижки на средние волосы 2020 – модные прически на лето: фото Фото
05:26
"Роскошный шанс": каким знакам Зодиака светит богатство
04:55
В моду на лето вернулись элегантные шорты из 1940-х: фото Фото
04:20
Экс-вице-премьер РФ спрогнозировал будущее Путина
03:32
Ученые рассказали, в какие года женщины сильнее всего хотят секса
02:48
Коронавирус способен привести к бесплодию и осложнениям у женщин – ученые Видео
02:22
У летучих мышей обнаружили вирус, родственный Covid-19
02:17
Инфекционист рассказала, чего нужно опасаться украинцам при выходе из карантина
02:01
В Минсоцполитики предсказали коллапс пенсионной системы Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять