Украинцам давно пора повзрослеть

Украинцам пора "быть", а не "казаться" / Flickr Министерства обороны Украины

В соцсетях появилось заявление участников Революции Достоинства (на самое деле никакой революции не произошло) с предостережением власти об угрозе реванша. Его подписали многие уважаемые люди, включая моих друзей. Я не подписывал и подписывать не стану по одной причине.

На самом деле, реванш давно состоялся. Конкретно, в 2014 году, когда глубинное государство переформатировалось в лице режима Порошенко. Взывать к этому государству, взывать к Зеленскому, или кому-то еще абсолютно бессмысленно, поскольку они смотрят на воззвание, как мы смотрим на писк цыпленка. Цыпленок какой бы миленький не был, обязательно попадет на наш стол в качестве аппетитной хрустящей ножки.

Для глубинного государство народ и вместе со всеми активистами является именно такой ножкой. Взывать к логике и совести людоеда абсолютно бессмысленно. Они понимают только язык интересов и угроз. Если вы не попадаете в интересы и не являетесь угрозой, то нет никакого смысла заморачиваться воззваниями и заявлениями. Вам завтра просто отключат свет в офисе, где вы пишите очередное воззвание к несуществующей совести.

Читайте такжеЕвропа готовится решить вопрос Донбасса за счет УкраиныПоэтому организации глубинного государства можно только противопоставить организацию активных людей сохранивших совесть. Потому на повестке дня самый , острый вопрос - вопрос политической партии или партий, которые будут способны создать реальную угрозу глубинному государству. Для этого не нужно писать воззвания и угрожать власти, не имея силы выполнить угрозу.

Активисты разговаривают языком меморандумов, а этот язык есть сутью этого государства. Этот язык состоит из слов "можем", "намерены", "будем стараться", "если", то есть слов обозначающих намерения, а не состоявшиеся действия. "Мы создадим 0,5 млн рабочих мест. Когда-то, а может и не создадим", "Государство намерено заказать 20 самолетов у Антонов", "Украина может привлечь инвестиции", "Украина может стать логистическим хабом ( а может и не стать, точнее говоря, в таком раскладе никогда не станет)". Вот все это так выглядит. Наше государство-меморандум - это по поводу казаться, но не быть. И спустя 29 лет "казаться" уже никого не возбуждает в мире.

Читайте такжеУкраина движется от одной катастрофе к другойПотому активисты пошли по ложному пути, пытаясь по-прежнему казаться. Надо бить. А бить нужно не предупреждая, а чтобы так бить нужно быть организованными. И тогда мотив предупреждать власть вообще исчезает. Поскольку, когда появляется способность, то ты уже априори становишься силой с которой считаются.

Потому что политическая организация делает реальной возможность самим стать властью. И став властью делать так, как считаешь нужным без оглядки на тех, кто грабил страну 29 лет. Этот момент и будет актом взросления, и актом оформления нации в реальный субъект.

Сегодня же дети хотят хороших родителей. Ну, ок, хотеть не вредно. "Цыпленок тоже хочет жить".