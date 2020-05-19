Украину, как государство-лузер, будет ждать повторение ужасов Венесуэлы

Экономист рассказал об ужасных последствиях коронавируса для мира: ЕС развалится, а Африка вернется в каменный век / Фото pixabay.com

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике потребуется три года, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса. Однако на самом деле все гораздо серьезнее.В 2020 году мировая экономика вошла в фазу депрессии и стагнации, и этот период будет длится 12-15 лет (в зависимости от успешности экономики каждой страны).

Богатым и успешным государствам также будет несладко, но все же они будет относительно спокойно пересиживать все тяжести, невзгоды и лишения, спасая самих себя. Месяцы карантина по всем экономикам мира нанесли колоссальный удар, и сейчас они пребывают в очень тяжелом состоянии. Даже Китай, США и ведущие страны Евросоюза не стали исключением. Естественно, им будет не до помощи таким странам, как Украина. А это значит, что в ближайшие 15 лет ситуация у нас будет катастрофическая.

Украина – по сути, уже банкрот. Она живет за счет внешних и внутренних заимствований. Денег в стране нет, экономика разрушена. Средний класс практически уничтожен, осталась кучка богатых людей и 90% бедных. На помощь МВФ теперь рассчитывать особо не стоит: расширенного финансирования не будет – Фонд предоставит лишь небольшую программу кредитования stand by, чтобы Украина могла перекредитоваться, иначе говоря, чтобы руководство Украины могло осуществить "горящие" выплаты и не объявлять дефолт. Но дальше будет тяжелее, потому что и во втором, и в третьем квартале нам предстоят серьезные выплаты долгов, а денег нет.

Украина – государство-лузер. Потому в нашей стране всё плохое, что только существует, будет происходить обязательно в ближайшие годы, причем в самых тяжелых патологических формах.

Кроме того, вскоре будет нанесен удар по руководству Нацбанка, и станет еще сложнее. Плох Смолий или хорош, но при нем гривна оставалась стабильной. Как только будет подорвано руководство НБУ и свергнут Смолия, наша нацвалюта рухнет. А как только рухнет гривна, начнется самое "веселое": девальвация и инфляция. Власть просто "запустит печатный станок", что будет означать галопирующую инфляцию.

Венесуэла – это классический пример того, что ждет нас. К тому же, нечто подобное уже было в Украине в 90-е годы.

А ведь мир ждет еще вторая волна пандемии. К ноябрю коронавирус вновь придет в Украину, только более жесткий, голодный и злой.

Соответственно, в Украине ситуация станет еще хуже. Уже сегодня падение украинской экономики большое, и ситуация будет усугубляться, ведь МВФ не даст нашей стране деньги в том объеме, в котором она рассчитывает. Может, Евросоюз даст кредит на 15 лет, может, что-то дадут Европейский банк и Мировой банк. Но это – все, больше денег взять неоткуда. А ведь только в нынешнем году Украина должна выплатить около 10 млрд дол долгов.

Поэтому Украину ждут потрясения. Народ разобщен, запуган, потому могут начаться бунты. Местные выборы во многом могут стать переломным моментом. Мэры еще не осознали огромную опасность, а ведь их будут бить первыми: когда начнутся голодные бунты, их будут выволакивать из мэрий и вешать на столбах.

Все к этому идет. Люди долго терпеть не будут. Все запасы в Украине практически съедены. Если у кого-то из украинцев и был какой-то "жирок", т.е. накопления, то они уже заканчиваются. Май люди еще продержатся, но потом – всё.

Весь этот период стагнации затянется в Украине на 15 лет. Для богатых стран фаза оживления экономики начнется в 2032 году, а для таких, как Украина – не раньше 2035 года. Но до этого еще нужно дожить, а не всем это удастся…

В общем, мы в самом начале большого конца. МВФ просто не хочет никого пугать, но понимает, что на самом деле грядет: вторая волна пандемии, новые вирусы, которые могут быть намного страшнее... Не зря Трамп уже заявил, что намерен "закрыть" Америку. Он – дальновиден и поступает мудрее всех.

Олег Соскин, экономист и политолог, директор Института трансформации общества, специально для Главреда