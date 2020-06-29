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В Украине процветает "законный" дерибан

Искоренения коррупции недостаточно для благополучия Украины.

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

29 июня 2020, 09:22
Украина, флаг
Украину "законно" дерибанят / Reuters

В Украине накопилось столько комплексных системных проблем, что я даже не представляю с какой стороны лучше подойти к их решению. Причём этот клубок с каждым годом становится все запутаннее.

А хуже всего то, что подобный порядок вещей устраивает некоторых людей. И они с этого порядка получают огромные выгоды. Только снова же. Это выгодно им, но не выгодно государству в целом.

Сейчас во всех бедах обвиняют коррупцию. Причём люди действительно верят, что если коррупция исчезнет, то Украина будет процветать.

С этим я абсолютно не согласен. В современном мире люди научились обворовывать государство абсолютно законными методами. Через кредиты. Через выведенные дивиденды. Через покупку дешевых активов.

Самой простой способ обворовать государство это спровоцировать банковский кризис. Обесценить активы. А потом по дешевке скупить эти активы.

Не верите. Посмотрите по каких ценах пытаются приватизировать предприятия.

Посмотрите по каких ценах продаётся с молотка активы банков.

Готов поспорить, что землю после введения рынка земли так же скупят за бесценок.

Читайте такжеУкраина - страна с памятью рыбки ДориПредприятия имеют здесь бизнес, но прибыли не вкладывают в развитие и на законных основаниях выводят за рубеж.

У нас ввели рыночные цены на коммунальные тарифы, но частные компании получающие от этого огромные выгоды, не вкладывают в изношенную инфраструктуру, а прибыль ложат в карман на законных основаниях.

Банки получают прибыль на государственном долге и снова же это их прибыль и они могут распоряжаться ею по своему усмотрению.

Государство нанимает людей, платит огромные зарплаты, без чёткого понимания какую они выгоду должны создать. Вместо этого, они через свои решения так же участвуют в воровстве. И это тоже законно.

И это все законный дерибан государства.

Павел Вернивский коррупция
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