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Армения уже проиграла войну в Нагорном Карабахе

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

9 ноября 2020, 21:22

Захват Азербайджаном Шуши поставил точку в войне в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах
Азербайджан заявил о контроле города Шуши недалеко от границы с Арменией / GettyImages

Азербайджан заявил о контроле вооруженными силами страны города Шуши в Нагорном Карабахе.

Шуши – это замыкание Лачинского коридора, очень тяжелого горного рельефа между армянской границей, где есть одна проезжая дорога, соединяющая Карабах с Арменией. И занятие этого города уже не позволяет Армении что-то транспортировать по этой дороге. А это, соответственно, позволяет Азербайджану фактически прорваться в армянский тыл, в столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики – Степанакерта.

Потеря контроля над Шушами означает для карабахской столицы прекращение существования Степанакерта как руководящего пункта. Сейчас, насколько мне известно, Степанакерт уже практически опустел и вопрос его взятия азербайджанской армией может быть решен в течение считанных дней. Потому что сейчас входить в Степанакерт - это как заходить в ловушку, ведь город со всех сторон окружен горами, за которыми могут быть армянские войска. Теперь же получается так, что с потерей контроля над Шушами в такой ловушке оказались армянские войска, поэтому сейчас, наверное, сначала будет браться под контроль весь периметр и только потом – сама столица.

Тем не менее, с момента взятия Шуши мы можем говорить, что дальнейшая судьба Нагорно-Карабахской республики уже решена. Главная дорога, которая вела в Армению, теперь отсечена. Остается лишь одна-на севере, но и она проходит слишком близко к азербайджанским позициям. Поэтому эта дорога может служить разве что возможным гуманитарный коридор для выхода армянских войск. И поскольку сейчас происходит фактически блокировка центра, после чего возможен еще один наступление с востока, то после этого вопрос существования Нагорного Карабаха будет решен окончательно. То есть в целом военную проблему могут решить уже через несколько недель.

Читайте такжеПесенка Армении в Нагорном Карабахе спетаПараллельно с тем появилось одно политическое обстоятельство - на днях Россия гневно заявила Турции, что не будет рассматривать ее предложения по изменению переговорного формата по Нагорному Карабаху. В частности, Турция предложила вариант создания новой двусторонней переговорной группы, которую турецкая пресса называет форматом, в котором в вопросе переговоров полностью доминирует Турция, а Россия выглядит в нем статистом.

И такая реакция России - признак того, что Россия капитулирует на Северном Кавказе и отдает этот регион в руки Турции, после чего, вместе с взятием Степанакерта, может полностью прекратиться боевая стадия войны и начнется жесткий политический процесс под диктатом Эрдогана и Алиева, при котором речь пойдет об одномоментном выводе войск Армении, полной капитуляции войск Нагорного Карабаха, официальном объявлении о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики и начале гуманитарных переговоров о сохранении армянского населения на этой территории.

Допускаю, что невмешательство России в этот конфликт может свидетельствовать об определенном сценарии по укрощению Пашиняна, который вдруг начал вести себя не так, как он договаривался с Россией после своего выигрыша на выборах. Тем более, что сейчас Россия прямым текстом говорит, что Армения может получить ее поддержку, только если Пашинян откажется от многовекторности в пользу РФ.

И для Армении это - не лучший вариант, поскольку ее уже некому защищать, ведь с взятием Шуши она осталась всех действенных союзников. Армения понимает, что Россия ее предала, а без нее эту войну уже никак не выиграть. Потому что России сейчас не до событий за ее пределами, поскольку российские элиты не хотят втягиваться в конфликты из-за возможного будущего передела власти в РФ.

Поэтому чем быстрее начнутся переговоры, тем будет лучше для Армении. Потому что ни на какие компромиссы Азербайджан, который уже пошел войной на Карабах, теперь точно не пойдет.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Нагорный Карабах Тарас Чорновил Никол Пашинян новости Армении новости Азербайджана Конфликт в Нагорном Карабахе
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