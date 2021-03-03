Записные патриоты на вакцине солидаризовались с "агентами Кремля"

Президент Зеленский вакцинировался от ковида / president.gov.ua

В ответ на заявления Порошенко действующий президент Зеленский вакцинировался от коронавируса "легендарным" Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca. Конечно, это не прямой, а опосредованный ответ, да и вряд ли это реакция на отдельные заявления. Скорее, необходимость срочно информационно поддержать вакцинацию.

И здесь встает самая большая проблема. Очевидно, что безответственность и политиканство, как оказывается, угрожают вакцинации у нас не меньше, чем логистические трудности или задержки с поставкой самой вакцины.

Конечно, ожидать, что все политические силы объединятся в этот момент было бы слишком оптимистично.

Если ОПЗЖ бросило последние несколько месяцев все информационные ресурсы на продвижение российского "варева" под гордым названием "Спутник" (и дискредитацию всех других вакцин), то вряд ли они бы вдруг прекратили рассказывать байки о вакцинации, написанные специально обученными людьми в Кремле. А ведь это известные, официально признанные, сертифицированные "агенты Кремля". С ними все ясно.

А как же быть с "патриотами". Они же не могут повторять нарративы "агентов". Нет, они же, очевидно, декларируя евро-атлантическую интеграцию, будут опираться на позицию европейских и североамериканских правительств? Так?

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Но почему-то тот же Covishield недавно одобрен для использования в Канаде, встречается там радостными реляциями премьера Трюдо, который, почему-то, не называет эту вакцину "piece of shit". Видимо, просто еще не послушал последние новости из Украины, бедняга.

Так какова мотивация "патриотических политиков" устраивать подобные перформансы? Все смахивает на то, что последние сомнительные заявления Порошенко - это сопровождение информационной кампании по довыборам в Верховную Раду на Прикарпатье. Регион, очевидно, стратегический. Проигрывать в нем не желательно, а потому нужна "победа".

Значит, надо закинуть "правильные политтехнологические месседжи", сыграв на страхах среднестатистического украинца.

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Запугивание - это же лучшая избирательная стратегия? Ну, по крайней мере, кто-то у нас до сих пор в это верит. Главное - отрицать все то, что говорят политические конкуренты. Солнце восходит на востоке? А мы скажем, что на Западе. И гордые своей позицией пойдем в бой! Вакцина? Гимно! Потому что привезена "не теми людьми". Привезли бы "те" - сразу бы исцелилась от их ауры и начала исцелять все болезни.