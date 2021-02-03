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Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

3 февраля 2021, 00:09

То, что просили сделать Порошенко все патриоты, вдруг сделал Зеленский.

Зеленский Медведчук
Зеленский одобрил санкции против соратника Медведчука / Газета.ру

Введение санкций относительно Тараса Козака, ближайшего соратника Медведчука, запускает резкое обострение в Украине и в отношениях с Москвой.

Нельзя не заметить, что время выбрано удачно. У Путина сегодня посадили Навального, а потому удар по Медведчуку совпадает с критикой со стороны лидеров Запада. Так что контекст удачный для Украины.

Следствием такого шага Владимира Зеленского будет обострение ситуации на Донбассе. Пока не ясно в каком формате, но очевидно, что россияне будут качать ситуацию. Тем более, что Минск фактически развалился. Россия толкает тему по объединению ЛНР и ДНР (проект ГРУ получить больше инструментов для грабежа ОРДЛО), а Зеленский в интервью HBO открыто заявил, что Минск перестал работать.

Читайте такжеРеванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 годуОбострение с Россией будет хорошим шансом привлечь внимание Байдена к Украине. Кстати, в этом контексте удар по китайцам в деле Мотор-Сичи означает, что Зеленский решил пойти на такое сближение с американцами, на которое даже не решился Петр Порошенко. Между прочим, порохоботы могут ликовать - при Порошенко такого не было. Правда, ликовать придется осторожно, ведь то, что просили сделать Порошенко все патриоты, вдруг сделал Зеленский.

Я уверен, что президент еще не понял, какую кашу заварил. Ключевой вопрос - реализация. Она традиционно будет плохой. И есть масса юридический вопросов, но Зеленский похоже пошел ва-банк с разваленными спецслужбами, полудохлой армией и экономикой. Но когда нас пугали трудности?

Ну что ж Зеленский зажигает. Теперь хоть третью мировую по-людски можно будет начать. И Байдену меньше колебаться с приоритетами. Традиционно Украина, как современный Герострат, зажигает яркий огонь и приглашает всех на яркую увлекательную вечеринку. Вам она может и не нравится, но участие обязательно!

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