Зеленский попал в ту же ловушку, что и Ющенко

Владимир Зеленский может пойти на второй президентский срок / Reuters

Нет ничего удивительного в том, что Зеленский хочет быть президентом во второй раз. Особенно, если ему об этом говорят на его дне рождения и под хорошую закуску.

Я не знаю ни одного президента, который бы не был уверен в том, что он может продержаться не менее двух сроков. Ведь каждый украинский президент во многом – случайный человек и во время первого срока он, как правило, только учится быть президентом и глубоко убежден, что во второй срок уже не совершит прежних ошибок.

Логика того, что люди якобы проголосуют за Зеленского, лишь бы не выбирать кого-то другого из "старой гвардии" – ужасна, но именно так мыслят многие в Офисе президента. Каждая избирательная кампания по-своему уникальна и о существовании Зеленского как политика мало кто знал до его новогоднего обращения.

На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре – Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго – неплохие шансы им стать. По крайней мере, пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время, я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты. В отличие от других представителей ОПЗЖ, Бойко занимает центристскую позицию, потому, как только зайдет речь о его выдвижении, сразу же встанет вопрос с "вышками" и все станут снова их обсуждать. И обойти эту историю Бойко будет сложно, в отличие от Медведчука, который в этом смысле безупречен, поскольку он все свое имущество давно записал на жену, детей и других родственников.

В случае с Порошенко, его шансы выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге – помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью "оторвут" у него крыло националистов и социал-демократов.

Читайте также"Система оказалась сильнее": разочарование Зеленским среди украинцев растет - Le MondeЗеленский с его 20% сейчас попал в ту же ловушку, что и когда-то Виктор Ющенко. Тогда он, как и Зеленский, был убежден, что выиграет во втором туре, хотя, когда дело дошло до выборов, у него осталось лишь 5% поддержки украинцев. Потому сейчас президенту уместнее задуматься не о втором сроке, а о досрочных президентских, чтобы сохранить оставшиеся крохи рейтинга и не потерять возможность пробиться с этой отметкой хотя бы во второй тур. И его единственный вариант – принимать радикальные меры, то есть проводить аресты и посадки каждого второго из тех, кто ходит в кабинет президента.

Скажу проще: если люди из его окружения, которые лоббируют свои интересы, попадут в тюрьму то, может, украинский избиратель смилостивится над Зеленским. Других способов для роста его рейтинга не существует, так как с коронавирусом и подъемом экономики Зеленскому и подавно не удастся справиться.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда