"Свобода слова" с Юлией Тимошенко: трансляция

14 января 2019, 22:37

Лидер ВО Батькивщина расскажет о своей стратегической программе "Новый курс".

Юлия Тимошенко

В понедельник, 14 января, лидер ВО Батькивщина и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Кандидат на пост президента Украины расскажет о своей стратегической программе "Новый курс".

Ранее сообщалось, что если бы на этой неделе состоялись выборы президента Украины, украинцы отдали бы предпочтение лидеру Юлии Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3 процента тех, кто определился и будет участвовать в выборах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина Юлия Тимошенко президентские выборы в Украине выборы в Украине
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:22
"Мухоморы-алкаши учат украинцев покорности": в Сети разнесли знаменитых русских эмигрантов
22:45
"Анализы лучше": Павлик рассказал о здоровье онкобольного сына Видео
22:37
"Свобода слова" с Юлией Тимошенко: трансляция Видео
22:22
Херсонец продавал гранату прохожим
22:07
Пожар в Киево-Печерской лавре: в УПЦ МП рассказали о проникновении неизвестного
21:44
В полиции не исключают причастность представителей Киево-Печерской лавры к пожару
21:28
Константинополь обнародовал текст томоса об автокефалии ПЦУ
21:13
"Пишут, что Жанна жива": семья Фриске шокирована сообщениями СМИ
20:48
Украина задумала связать Черное море и Балтику "морским гиперлупом" Видео
20:30
У Порошенко дали советы притесняемым прихожанами священникам УПЦ МП
20:16
Загоревшееся в Киево-Печерской лавре здание обрушилось
19:57
Украинцы определились с новым названием для коньяка
19:44
ГПУ заподозрила министра обороны времен Януковича в госизмене
19:28
Украинского танцора Полунина поперли из Парижской оперы из-за скандальных заявлений
19:16
Соблазн в стиле "нуар": в Сеть "залили" подборку стильных эротических фото Фото
19:01
СМИ сообщили об отсутствии у Порошенко томоса
18:37
"По четверкам": адвокат захваченных РФ украинских моряков сообщил о странном решении суда
18:12
Пожар в Киево-Печерской лавре: стали известны новые детали
17:41
В Киево-Печерской лавре начался пожар. Первые подробности, опубликовано фото и видео Фото Видео
17:29
Встречу Украины, России и ЕС по газу отменили, в "Нафтогазе" об этом не знают
17:04
Жена игрока "Динамо" лукаво сверкнула попой в фотосессии Фото
16:36
Робби Уильямс троллит легендарного гитариста Led Zeppelin песнями Black Sabbath
16:27
"Рагульство": елку в Верховной Раде украсили гривнами
16:04
Известный киевский храм перешел на сторону Православной церкви Украины
16:03
Раненный ножом мэр Гданьска умер
15:58
Минус 7 килограмм: дочь Оли Поляковой назвала топ-5 секретов похудения
15:56
Группа Бойко пытается заблокировать выдвижение Вилкула кандидатом в президенты - политолог выборы
15:35
Трамп сообщил "плохую новость" для Путина
15:29
Дочь Арнольда Шварценеггера обручилась со звездой "Стражей галактики" Крисом Праттом
15:28
Drive Ukraine 2030 будет способствовать устойчивому развитию экономики Украины - эксперт ЕБА официально
15:17
Стали известны важные подробности кровавой аварии под Чугуевом Фото
14:56
В Германии заявили о планах выйти из ЕС
14:38
По Украине прогуляется атмосферный фронт "Флоренза" — синоптик Видео
14:33
"Грузить людей, как скот": оккупанты выдали нелепый фейк об "украинских концлагерях"
14:26
Чат с российским социологом и публицистом Игорем Эйдманом
14:17
"Сиськатека": Наташа Королева в бикини потрясла грудью на камеру Видео
14:10
Кабмин засекретил антироссийский санкционный список
13:47
В Киеве обстреляли школу, подозреваемый уже задержан: опубликованы фото
13:46
"Сиськи обморозишь!": Леся Никитюк покрасовалась в топе с глубоким декольте на снегу
13:41
Глава АП разуверился в победе Порошенко на выборах и "нарвался" на проблемы - СМИ
13:22
"Недоразумение надо заканчивать": Лукашенко обсудил с кумом Путина конфликт на Донбассе Видео
13:15
Стало известно, кто может заменить Пекло на посту посла Польша в Украине Видео
13:13
Какие шансы у Гриценко стать президентом мнение
12:56
Динамо подписало испанского голеадора - Marca
12:39
Фото яйца побило рекорд в Instagram по количеству лайков: при чем тут Кайли Дженнер Видео
12:00
"Много пострадавших": стали известны подробности кровавого ДТП под Чугуевом Фото
11:56
В Киеве сторонники бывшего ректора штурмовали медуниверситет имени Богомольца: опубликованы видео Видео
11:46
В Германии поддержка проекта "Северный поток-2" постепенно слабеет - Bloomberg
11:45
"Сексуально и сочно": Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой в бикини Видео
11:26
"Кошмарный сон": житель Чугуева объяснил, почему выбросил сына из окна
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять