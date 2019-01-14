"Свобода слова" с Юлией Тимошенко: трансляция

Юлия Тимошенко

В понедельник, 14 января, лидер ВО Батькивщина и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Кандидат на пост президента Украины расскажет о своей стратегической программе "Новый курс".

Ранее сообщалось, что если бы на этой неделе состоялись выборы президента Украины, украинцы отдали бы предпочтение лидеру Юлии Тимошенко, за нее готовы проголосовать 19,3 процента тех, кто определился и будет участвовать в выборах.