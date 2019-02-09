Юлия Тимошенко собрала в Киеве более 10 тысяч человек

Юлия Тимошенко

Кандидат на пост президента Юлия Тимошенко в субботу, 9 февраля, провела в столице масштабную встречу с киевлянами. В митинге на Контрактовой площади приняли участие более 10 000 человек.

Лидер Батькивщины назвала 2019-й год определяющим и призвала украинский к единству ради будущего.

"Сегодня страна в таком состоянии, что вопрос стоит очень четко: или мы в корне меняем все условия нашей жизни, всю систему власти, которая прогнила до предела, или мы наводим порядок в своем государстве, спасаем страну от войны и бедности, или будет поставлено под очень большую угрозу существование украинской нации", - обратилась Юлия Тимошенко к людям.

Юлия Тимошенко в субботу, 9 февраля, провела в столице масштабную встречу с киевлянами.

Председатель партии попросила сограждан сплотиться ради недопущения фальсификаций, с помощью которых Петр Порошенко планирует удержаться в должности.

"Каждый подкуп должен стать публичным. Ловите их, фотографируйте, предъявляйте. И пусть они знают, что земля горит под ногами. И скажите людям, что они не тысячу берут, а сами у себя, у своих детей воруют будущее", - заявила кандидат на пост президента, заверив, что ее команде хватит сил, чтобы защитить выбор каждого украинца.

Говоря о защите государства, Юлия Тимошенко отметила, что женщина-главнокомандующий будет эффективной для страны, чем человек-коррупционер. По меньшей мере, она лично никогда бы не назначит кума Путина Виктора Медведчука официальным переговорщиком от Украины.

В митинге на Контрактовой площади приняли участие более 10 000 человек.

Читайте такжеЦИК зарегистрировал "двойника" Тимошенко, Юлия требует от Порошенко его снять"Женщина-главнокомандующий не будет принимать откаты по торговле оружием за пределы Украины. Не будем поставлять на армию с откатами из своих предприятий оружие и технику, непригодную для использования. Женщина-главнокомандующий никогда не создаст такие условия для армии, когда в конце года 30 000 кадровых военных не захотели пролонгировать контракт и ушли из армии, так как условия, которые создали для наших воинов, невозможны", - заверила лидер Батькивщины.

Вопрос обеспечения победного мира на условиях Украины, по словам Юлии Тимошенко, будет приоритетной задачей новой власти.

В целом же ее команда, единственная имеет план коренных преобразований во всех без исключения сферах жизни - Новый курс Украины - планирует начать его воплощение уже в следующем после победы дня.

"Эпоха стагнации, разрушения и беспорядка должна закончиться, а начаться эпоха становления, процветания, побед, мира, экономического роста и счастья наших людей. И я в это верю!"- отметила лидер партии.

Встреча в Киеве состоялась в рамках всеукраинского тура кандидата в Президенты Украины Юлии Тимошенко. Лидер "Батькивщины" уже побывала на Черниговщине, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской.

На следующей неделе Юлия Тимошенко отправляется на Западную Украину.