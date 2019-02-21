Юлия Тимошенко

Новая власть создаст все условия для инновационного развития Украины. И тем самым поощрит появление новых рабочих мест и качественный экономический рост.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с представителями ИТ сообщества на первой в Украине и Восточной Европе фабрике 3D-печати в Одессе.

Лидер "Батькивщины" отметила, что вместо того, чтобы бороться с оффшорами и коррупцией, власть Порошенко пытается "потрошить" перспективные отрасли отечественной экономики. Абсолютно недопустимыми Юлия Тимошенко назвала властные инициативы, которые фактически вводят "презумпцию виновности предпринимателя" и расширяют возможности чиновников заниматься вымогательством под видом проверок.

"Мы не допустим этого. Мы объединяем политические силы в парламенте и вне его, чтобы остановить эту вакханалию ", - отметила она.

Для стимулирования инновационного развития, убеждена Юлия Тимошенко, надо максимально облегчить условия ведения бизнеса - упростить налоги и сделать доступными кредиты под 3-4% годовых и на 5-7 лет. От кредитов под залог, больше напоминающие средневековья, надо переходить к страхованию кредитов.

Не менее важно снизить цену кредита и продлить его сроки. Именно в этом и заключается суть экономической стратегии новой власти, изложенной в Новом курсе Украины, отметила Председатель партии.

Представители ИТ-сообщества подарили Юлии Тимошенко сделанную на 3D принтере булаву, а также угостили кофе из чашки, также сделанной на принтере.