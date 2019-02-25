Мафия Порошенко запланировала увеличение цены на газ на 43% за следующий год - Тимошенко

Юлия Тимошенко / Батькивщина

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала народных депутатов не рассматривать ни один законопроект, пока не будет принято постановление об отмене повышения цены на газ, а также введен мораторий на дальнейший рост его стоимости.

"Нам, всем депутатам, надо подумать о людях. Мы должны объединиться и завтра в парламенте не голосовать ни за что, пока не будет проголосовано совместное постановление, подписанное всеми лидерами фракций, кроме БПП, об отмене повышения тарифов и введении моратория на повышение, как это сделали Польша и Румыния ", - отметила она во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента в понедельник, сообщают в пресс-службе партии.

Лидер "Батькивщины" добавила, что сохранение Петра Порошенко на посту президента принесет украинцам дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Люди должны знать: если мафия Порошенко сохраняется на этих должностях и непосредственно на своей должности президент, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря - еще на 25%. В целом - на 43% за год!", - сказала политик.

Тимошенко напомнила, что тарифы на газ устанавливает НКРЕКП, которая формируется указом президента, и которую постоянно возглавляет какой-нибудь коррумпированный партнер Порошенко. На то же преступное окружение нынешнего главы государства переписывают лучшие отечественные месторождения природного газа Украины.

Деньги, которые извлекает власть при помощи тарифов из карманов украинцев, перечисляются на оффшоры, а малая часть их идет на масштабный подкуп избирателей, отметила Юлия Тимошенко: "Страна поставлена ​​на разграбление".