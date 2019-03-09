Порошенко рассказал о духовном оружии украинцев

Творчество Тараса Шевченко — духовное оружие украинцев, полагает Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко считает, что творчество поэта Тараса Шевченко является украинским духовным оружием, которое так же необходимо, как танки и пушки.

Украина освободилась от культурной оккупации, рассказал Порошенко в Каневе во время мероприятий к 205-й годовщине со дня рождения литератора, которые посетил вместе с женой Мариной.

По его словам, для украинцев Шевченко первый в ряду героев, которые прокладывали путь к независимому соборному украинскому государству.

"Он вел за собой и героев украинской революции, и воинов, которые боролись за Украину против двух тоталитарных режимов во Второй мировой войны. И теперь Кобзарь очень часто можно увидеть в блиндажах на передовой. А это значит, что Шевченко — наше украинское духовное оружие…", — заявил президент.

Лидер страны подчеркнул, что украинцы "освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая". "За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах…", — утверждает он.

Напомним, 9 марта отмечают 205-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко, в это день стартуют Шевченковские дни.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.