Почти 3 триллиона: Ирина Луценко "не по приколу" обсчиталась с потерями ПриватБанка

2 апреля 2019, 18:40

Нардеп перепутала не только сумму, но даже валюту, в которой ее ранее исчисляли.

Ирина Луценко
Ирина Луценко "не по приколу" обсчиталась с потерями ПриватБанка / Униан

Депутат Рады Ирина Луценко, которая ранее опозорилась на трибуне Рады из-за мата, на этот раз оконфузилась из-за математических расчетов.

В эфире 5 канала она заявила, что бизнесмен Игорь Коломойский вывел 101 млрд долларов из ПриватБанка, что, по ее словам, равно двум госбюджетам Украины.

"Людей интересует, как война будет завершена… Вернет ли Коломойский 101 млрд долларов (это 2 трлн 744 млрд 978 млн гривен по нынешнему курсу – ред.), которые были выведены из ПриватБанка и украинской власти нужно было из бюджета (ценой недоплаты всем другим слоям населения пенсий, зарплат, пособий) затягивать эти средства в ПриватБанк, чтобы не обвалилась банковская система", – заявила Луценко, добавив, что "общество будет требовать ответов не по приколу".

Читайте такжеВ НБУ дали неожиданный прогноз по курсу доллара в УкраинеВ то же время доходная часть в госбюджете 2019 составляет 1,026 трлн гривен. А годовые доходы ПриватБанка насчитывают около 50 млрд гривен, или примерно 1,8 млрд долларов.

При этом ранее "дыру" в банке политики оценивали в 150 млрд гривен, а это около 5,5 млрд долларов.

Стоит отметить, что это не первый прикол с крупными суммами в семье Луценко. Два года назад, в феврале 2017-го, соцсети взорвались фотожабами на Юрия Луценко. Тот выложил у себя в Facebook пост о задержании коррупционера, заявив, что при этом были изъяты 1,5 тысячи долларов. Однако на фото комментаторы насчитали минимум на 1,2 тысячи "лишних" баксов.

Позднее расхождение в суммах в Генпрокуратуре объяснили тем, что на фото запечатлена не только взятка, но и те деньги, которые были найдены при обыске в кабинете чиновника. Впрочем, поток мемов было уже не остановить.

  • Юрий Луценко – фотожабы Соцсети
  • Юрий Луценко – фотожабы Соцсети
  • Юрий Луценко – фотожабы Соцсети
  • Юрий Луценко – фотожабы Соцсети
  • Юрий Луценко – фотожабы Соцсети
  • Юрий Луценко – фотожабы Соцсети

Ранее Луценко в Риме посоветовал журналисту читать книги.

"Для быдла объясняю — полезно читать книги", — агрессивно заявил генпрокурор и показал пакет с книгами.

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Приватбанк Игорь Коломойский Ирина Луценко
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