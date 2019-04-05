"Будут персональные нападки": дипломат рассказал, чего ждать от дебатов Зеленского и Порошенко

Порошенко и Зеленский будут кандидаты будут готовится и к сильным персональным нападкам / Главред

Украинский дипломат и глава правления "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, прокомментировал вероятные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК Олимпийский.

В комментарии Главреду дипломат отметил, что главная задача Порошенко и Зеленского - мобилизовать как можно больше избирателей, и в то же время, им важно не растерять сторонников.

"Многие стали терять интерес к этому процессу в обеих командах. Но жанр шоу, который выбрал Зеленский, является более мобилизующим для его электората. Это характерно для Зеленского, от него этого ожидают, это ярко. А для Порошенко это не характерно, и он выглядит менее уверенным, что играет на его оппонента", - отметил эксперт.

Яременко признался, что не ожидает многого от дебатов: к Порошенко нет доверия, а Зеленский не сможет поразить ничем, так как у него нет опыта в политике.

Кроме того, дипломат разнес программу Порошенко, считая, что она носит чересчур декларативный характер. Яременко признался, что ничто его "не переубедит, что у Порошенко есть план возвращения Крыма. У него было пять лет, но он ничего не показал".

По мнению Яременко, во время дебатов кандидаты будут готовиться и к сильным персональным нападкам, так как они это делали на протяжении всей избирательной кампании:

И тут абсолютно непонятно, кто как себя поведет – все накручены и устали. По моему мнению, шоу может быть и интересным. Но в то же время и неприятным для созерцания

Яременко верит, что в этих дебатах сможет победить украинская демократия.

"Потому что мы впервые видим политиков настолько близко, в бытовых ситуациях, открытыми для критики и где-то беззащитными. Это демократия. Люди видят и все делают свои выводы", - отметил эксперт.

Ранее ЦИК вынес вердикт по поводу дебатов Порошенко и Зеленского на Олимпийском.