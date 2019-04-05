Порошенко назначил скандального чиновника новым замглавы СБУ

Владислав Косинский / Википедия

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем главы СБУ Владислава Косинского. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Отметим, что 13 марта Порошенко подписал указ об увольнении Косинского с должности руководителя управления СБУ в Сумской области.

Ранее Косинского заметили в использовании вертолета для служебных целей, принадлежащего совладельцу сети супермаркетов АТБ Геннадию Буткевичу.

Также Косинского обвиняли в незаконном сборе информации о депутатах местных советов Сумской области и фабрикации уголовных дел.

Народный депутат Виталий Куприй утверждал, что детективы НАБУ якобы зарегистрировали дело в отношении возможного взяточничества Косинского.

А в феврале 2018 года депутаты Сумского областного совета обратились к президенту Украины об увольнении Косинского с должности, поскольку он "вместо выполнения прямых должностных обязанностей - обеспечение национальной безопасности на территории пограничной области, увлекся политическими интригами и "крышеванием" криминальных схем на Сумщине".

Напомним, 17 марта Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.