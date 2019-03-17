Назначен и.о. главы Службы внешней разведки Украины

17 марта 2019, 00:13

Указ подписал президент.

Андрей Алексеенко
Андрей Алексеенко (на фото справа) ранее работал в МИД / Фото: Укринформ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Алексеенко временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

14 марта Порошенко уволил Егора Божко с должности главы Службы внешней разведки. Он занимал эту должность с сентября 2017 года.

Новый исполняющий обязанности глава ведомства 55-летний Андрей Алексеенко родился в Черниговской области. Ранее он работал на различных должностях в Министерстве иностранных дел Украины. В ноябре 2017 года Алексеенко был назначен первым заместителем руководителя разведки. С ноября 2018 года чиновник внесен в перечень украинцев, которые внесены Россией в санкционный список.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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разведка Петр Порошенко Алексеенко
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