Порошенко уволил главу Службы внешней разведки

Петр Порошенко и Егор Божко / Страна

Президент Петр Порошенко уволил председателя Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте главы государства.

Божко был назначен на эту должность 13 сентября 2017 года. С июня 2015 года Егор Божко исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Как известно, с июня 2016 года временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины был Игорь Разинков.

В апреле 2016 года президент уволил с должности председателя Службы внешней разведки Виктора Гвоздя - владельца роскошного особняка под Киевом.

Ранее сообщалось, что Порошенко назначил Сергея Кривоноса новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.