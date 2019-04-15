Участники движения "Люди важны" объявили о создании партии

15 апреля 2019, 09:15

Во время мероприятия участники движения "Люди важны" представили документ с "красными линиями" для следующего президента, символизирующие ряд требований.

В Украине появится праволиберальная политическая партия "Люди важны". Об этом участники одноименного движения объявили во время форума "Выбор важен", который состоялся 13 апреля в Киеве. Учредительное собрание партии назначено на 18 мая.

Мероприятие, которое посетили более 1000 участников, прошел в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". Форум состоялся под лозунгом "Выбор важен" и объединил лидеров общественного мнения: владельцев бизнеса, рейтинговых блогеров и журналистов, региональных и отраслевых лидеров. В качестве участников дискуссионной панели в Форуме приняли участие представитель штаба Петра Порошенко Ростислав Павленко и спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Также участниками панели были министр инфраструктуры Владимир Омелян, экономист Павел Шеремета, политолог Тарас Березовец и заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта.

Во время мероприятия участники движения "Люди важны" представили документ с "красными линиями" для следующего президента, символизирующие ряд требований. Речь шла, в частности, о необходимости вступления Украины в ЕС и НАТО, обновления судейского корпуса, завершения антикоррупционной реформы, запуске антикоррупционного суда, перезагрузке САП и НАПК, поддержкеземельной реформы и масштабной приватизации государственных предприятий.

"Будущий президент должен учесть эти требования. В противном случае, мы не выстоим",– отметил участник движения, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив.

Кроме того, организаторы мероприятия подвели итоги последних 5-ти лет в Украине, представив анализ коалиционного соглашения "Европейская Украина", которое в 2014 году подписало пять фракций в Верховной Раде.

"Из более 500 обязательств, которые изложены на 77 страницах, удалось реализовать 55%. Опираясь на детализированный анализ соглашения, мы сформировали свое видение будущего плана развития страны. И независимо от того, кто будет президентом, мы будем действовать",– заявил участник движения, руководитель Офиса эффективной регуляции Алексей Гончарук.

Во время Форума состоялись своеобразные дебаты между представителями кандидатов в президенты: Ростиславом Павленко и Дмитрием Разумковым. К дискуссионной панели также присоединились Владимир Омелян, Павел Шеремета и Тарас Березовец.

"У нас остается неделя, за которую оба кандидата в президенты должны озвучить четкие решения. Я хочу услышать от них конкретные фразы: "Я отвечаю за экономику, она является зоной моего влияния", "Мы ставим за цель экономический рост в 10%", "Мы будем помогать малому и среднему бизнесу", "Я не подпишу дефицитного бюджета". И я реалист и сомневаюсь это услышать от обоих кандидатов. В то же время верю — это скажет движение "Люди важны", — отметил Павел Шеремета.

Кульминацией мероприятия стало объявление о создании новой праволиберальной партии "Люди важны". Основные идеологические принципы новой политсилы изложены в Манифесте украинских либералов. В частности, партия будет выступать за создание государства-сервиса, обеспечение свободы личности и верховенства права, обеспечение свободного рынка земли, уменьшение налогового давления, внедрение е-управления.

"Манифест украинских либералов уже объединил всех, кто действительно верит в качественные и содержательные изменения. Правый либерализм – это о свободе личности. Давайте объединяться вокруг реальных изменений, ибо дело не в том, кого изберут президентом. Дело в том, что будем делать мы. Мы выбираем действовать и объявляем о создании новой политической силы",– заявил депутат Киевсовета, председатель депутатской группы "Киевская команда", участник движения "Люди важны" Сергей Гусовский.

Учредительное собрание партии "Люди важны" запланировано на 18 мая.

Справочно: "Люди важны" – праволиберальное движение, в основе идеологического мировоззрения которого лежит приоритет человека-гражданина, его личной, экономической, политической свободы и достоинства. Подробнее о ценности движения можно узнать, прочитав Манифест украинских либералов: https://lyudy.com.ua/manifest. С новостями движения можно ознакомиться по ссылке: https://www.facebook.com/lyudyvazhlyvi.

В координационный совета движения "Люди важны" входят: первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, депутат Киевсовета, председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский, исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, предприниматель, координатор инициативы "Кадровый резерв Украины" Елена Шуляк, депутаты Киевсовета от "Киевской команды" Андрей Осадчук и Вадим Васильчук, член наблюдательного совета ГП "Прозорро.Продажи" Дмитрий Сенниченко, заместитель председателя Стратегической группы советников при Кабмине Павел Кухта и другие.

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