"Должен ответить на вопросы": Порошенко послал Кононенко к следователям

Петр Порошенко и Игорь Кононенко / УНИАН

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко должен явиться к правоохранителям для дачи объяснений.

По словам президента Петра Порошенко, в случае установления вины Кононенко, нардеп должен понести ответственность.

Таким образом глава государства прокомментировал информацию о том, что Кононенко может быть причастен к хищениям в энергетике.

"Господин Кононенко должен после выборов сразу идти в следственные органы и отвечать на те вопросы, которые у них возникнут. И если он виновен, должен нести за это ответственность", – отметил президент в эфире телеканала ICTV.

Напомним, согласно расследованию проекта Схемы: коррупция в деталях, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко вместе с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисом может быть причастен к выводу сотен миллионов гривен из нескольких государственных облэнерго.

Опубликованы записи телефонных разговоров между объявленным в розыск экс-главой ХК Энергосети Дмитрием Крючковым и бизнес-партнерами Петра Порошенко.