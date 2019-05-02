В Зе!Команде раскрыли позицию Зеленского по ограничению депутатской неприкосновенности / Reuters

Член команды будущего президента Украины Владимира Зеленского и эксперт по антикоррупционной политике, руководитель Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко заявила о необходимости ограничить депутатскую неприкосновенность.

Причем сделать это должен еще нынешний (VIII) созыв Рады – так, чтобы на будущий ее состав уже действовало это решение.

Об этом в эфире программы "Он воно як" (Bihus.info) она пояснила, что такое ограничение облегчит работу правоохранителей, позволив им вести негласные следственные действия в отношении депутатов.

Читайте такжеКонституционный суд разрешил отменить депутатскую неприкосновенность - СМИ"Это одна часть. Вторая часть заключается в том, что мы понимаем, почему большая часть людей хочет баллотироваться в Верховную Раду: это просто такой "щит" против любых расследований. Фактически у нас народные депутаты – это "каста неприкасаемых", которые могут делать абсолютно что угодно, они могут на улице убить человека и ходить в Верховную Раду. Мы видели, как прошлым летом в отношении 5 или 7 народных депутатов проходили большие дебаты о снятии с них депутатской неприкосновенности и сняли не со всех, сняли только с части, и это была тоже часть внутреннего "договорняка", – отметила Янченко.

По ее словам, ограничение депутатской неприкосновенности поможет обществу пересмотреть мотивы для людей баллотироваться в Раду.

Причем в команде политика уже даже придумали наказание для тех депутатов, кто не проголосует за ограничение иммунитета: если кто-то из депутатов не проголосует за ограничение их неприкосновенности, то должен будет нести за это политическую ответственность.

Ранее социологи составили список главных ожиданий украинцев от нового президента. Среди прочего 35,5% опрошенных КМИС выступили за подачу в парламент законопроектов о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента.