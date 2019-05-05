"Не дожил до наших дней": Порошенко "похоронил" известного политолога

5 мая 2019, 22:57

Петр Порошенко угодил в очередной конфуз.

Тарас Чорновил
Тарас Чорновил / Главред

В воскресенье, 5 мая, президент Петр Порошенко "похоронил" экс-нардепа Тараса Чорновила, перепутав его с отцом - Вячеславом Чорновилом.

"Борьбе за волю, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники - и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, - Тарас Чорновил и Левко Лукьяненко", - написал Порошенко в своем Twitter.

Президент комментировал выход фильма режиссера Аркадия Когана От рабства до свободы, при этом перечисляя правозащитников, которые боролись за права человека в СССР.

Отметим, что позже Порошенко исправил свою ошибку и изменил имя Тараса Чорновила на "Вячеслав Чорновил".

Напомним, ранее росСМИ выдали фейк о том, что журналист и блогер Аркадий Бабченко после победы во втором туре президентских выборов 2019 Владимира Зеленского, якобы срочно покинул Украину и уехал в Норвегию.

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Вячеслав Чорновил Тарас Чорновил Петр Порошенко
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