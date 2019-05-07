Политолог рассказал, кто получит выгоду от затягивания инаугурации Зеленского

7 мая 2019, 04:19

По мнению эксперта, запас прочности и резерв времени у нынешней Верховной Рады на минимальном уровне.

Владимир Зеленский / УНИАН

Количество времени, которое депутаты Верховной Рады устраивают саботаж вступления Владимира Зеленского в должность президента, прямо пропорционально росту злости его нетерпеливых избирателей. 

Такого мнения придерживается известный политолог и социолог Виктор Небоженко (директор социологической службы "Украинский барометр").

"Чем дольше народные депутаты будут сопротивляться новой власти и шантажировать Зеленского, тем меньше у них шансов попасть в новый парламент. Тем более, что запас прочности и резерв времени у нынешней Верховной Рады минимальный и все держится на саботаже и блефе. Им нечего предложить украинскому обществу. Поэтому Верховная Рада зря сопротивляется. Чем дольше она саботирует вступление Зеленского в должность, тем больше она злит его нетерпеливый электорат", - полагает он.

Читайте такжеКто больше всех выигрывает от затягивания инаугурации ЗеленскогоПо мнению Небоженко, от противостояния между нардепами и Владимиром Зеленским наибольшую выгоду имеет прежний президент  - Петр Порошенко.

"А пока от этого мелкого конфликта между старой Верховной Радой и новым президентом Украины о дате инаугурации выигрывает лишь один политик-бывший президент Порошенко, который заинтересован в том, чтобы в Украине как можно дольше продолжался период хаоса и политической неопределенности, позволяющие ему провести эвакуацию и конспирацию своих основных коррупционных структур и лучше подготовиться к парламентскому реваншу", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее Небоженко спрогнозировал, что Зеленский для России будет крайне неудобным президентом Украины, а также утверждал, что Порошенко будет мстить украинцам за то, что они не поддержали его на выборах.

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Верховная Рада Петр Порошенко Владимир Зеленский электорат инаугурация
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