Политолог объяснил, почему депутаты не проголосуют за удобную Зеленскому дату инаугурации

8 мая 2019, 02:02

Депутаты испугались роспуска Рады, поэтому запаниковали

Владимир Зеленский выбрал дату инаугурации / УНИАН

Инаугурация может состояться в любой день после объявления Центральной избирательной комиссией результатов. Но для этого новый президент сам должен позаботиться о процессе подготовки.

Такое мнение высказал политолог Тарас Чорновил.

"После решения ЦИК, должно произойти три вещи. Рада должна, на основании этого решения, определить дату и основные параметры инаугурационного заседания. Министерство иностранных дел вместе с Администрацией президента и командой новоизбранного главы государства должны обеспечить приглашения иностранных гостей, создать все протокольные условия, чтобы гости могли приехать, и чтобы для них было надлежащее место. И это вещь очень непростая. Если одного президента посадить в одном месте, а второго на балконе – будет международный скандал. На это тоже идет время. Третий пункт – это именно инаугурация, которая является конституционным юридическим актом, поэтому должна проходить строго по протоколу", - считает Тарас Чорновил.

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По его словам, каждый президент может устраивать свою программу.

"Виктор Ющенко праздновал на Майдане с друзьями, у Петра Порошенко после завершения инаугурации был прием в Мыстецком Арсенале, а Леонид Кучма все постпротокольные действа проводил во дворце "Украина". И, чтобы сократить промежуток между датой решения ЦИК и инаугурацией, новоизбранный президент должен быть сам активным. Порошенко, например, рекордсмен – у него этот период был самым коротким. Но ему никто не помогал. Он сам созвонился с иностранными гостями, которых хотел видеть, их пригласил и позаботился, чтобы они приехали своевременно", - объясняет Чорновил.

По мнению политолога, будущие главы АП и СНБО на следующий день после окончания выборов должны были провести встречи с депутатами и приступить к организации процесса инаугурации.

"Они уже на следующий день после второго тура выборов могли собрать депутатов, пригласить представителей АП и договориться о дате, на которой бы ВР постановила дату инаугурации, и готовились бы к торжеству. И Зеленский должен был знать, что в первой половине мая парламент практически не работает. Это неправильно, но так сложилось. А они думали, что их пригласят и вручат булаву. Теперь за дату должны проголосовать депутаты. Но за 19-ое мая не проголосуют Народный фронт и БПП, потому что это День памяти жертв политический репрессий. Но можно говорить и про 18-ое число, но это будет как с черного хода – никто не приедет, и никто не поздравит. А это старт нормальных отношений с международными коллегами", - обратил внимание Чорновил.

Политолог также добавил, что сейчас политтехнологи Зеленского пугают парламент роспуском, чтобы организовать инаугурацию в удобное для нового президента время.

 "А депутаты – зверюшки пугливые. Они Конституции не читали, и не знают, что просто так Раду распустить нельзя. И потому они запаниковали. И теперь до 27-го они вряд ли проголосуют", - резюмировал Чорновил.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. Центризбирком подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

Позже ЦИК обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и сообщил, что в выборах 2019 победил Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко говорила, что в первую пленарную неделю, которая начнется 14 мая, может быть принято постановление о дате инаугурации Зеленского. Новоизбранный президент считает, что инаугурацию нужно провести 19 мая.

Церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность

В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.

Объявление официальных результатов

Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.

По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.

После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".

Инаугурация президента Украины

Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов. 

Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.

При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 19 мая.

Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.

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Верховная Рада Вячеслав Чорновил Владимир Зеленский инаугурация
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