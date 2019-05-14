От "Минска" зависят санкции против РФ: у Зеленского оценили ультиматум Климкина Евросоюзу

14 мая 2019, 10:08

Разумков констатировал, что "Минск" сейчас неэффективен, однако альтернатив ему пока нет.

Дмитрий Разумков
У Зеленского оценили ультиматум Климкина Евросоюзу / Reuters

В штабе будущего президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали ультиматум Совету Европы от главы МИД Павла Климкина: министр пригрозил, что Украина отказывается от соблюдения Минских соглашений – если Германия, Франция и остальные государства ЕС снимут санкции с РФ.

"Это очень серьезное заявление со стороны министра, потому что к "Минску" привязана большая часть санкций, которые осуществляются по отношению к РФ. И так легко отмахиваться от этого процесса, мне кажется, является неправильным", – отметил спикер по политическим вопросам Дмитрий Разумков в прямом эфире телеканала NewsOne.

Читайте такжеПочему шантаж Климкина не идет на пользу УкраинеОн констатировал, что "Минск" не является на данный момент эффективным средством, однако пока что ему нет достойной альтернативы.

При этом Разумков назвал Минские соглашения "дорожной картой", добавив, что Россия перестала по ней идти.

"Вопрос не в том, как это будет называться, а в том, какой от этого результат. По сути, "Минск" – это большая дорожная карта, и, если по ней шагами идти, можно было бы прийти к миру. Но, по моему мнению, Россия передумала шагать по этой карте, поэтому тормозится весь процесс", – констатировал представитель Зеленского.

Ранее европейские СМИ сообщали, что Германия практически открыто лоббирует снятие санкций с РФ в Совете Европы, ее также поддерживают Франция и ряд других государств. Поэтому именно с представителями этих стран вел переговоры украинский министр. По его словам, "немцы это услышали, и французы это услышали, и голландцы".

"Согласились? Спросите у них. Но с немецким министром мы отдельно очень долго это обсуждали сегодня", – подчеркнул Климкин.

Ранее ЕС отказался наказывать Россию за раздачу паспортов на Донбассе. При этом он утверждается, что Евросоюз "продолжает полностью поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

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Совет Европы Минские соглашения Павел Климкин Дмитрий Разумков
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