Порошенко дал гражданство Украины кинооператору, преподавателю НаУКМА и главе АМПУ

Петр Порошенко встретился с Юрием Грузиновым, Михаилом Винницким и Райвисом Вецкагансом / president.gov.ua

В субботу, 18 мая, президент Петр Порошенко встретился с документалистом, кинооператором Юрием Грузиновым, преподавателем Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилом Винницким и главой Администрации морских портов Украины Райвисом Вецкагансом, которым своим указом предоставил гражданство Украины.

Президент отметил, что принял решение предоставить гражданство на основании обращения Государственной миграционной службы по рекомендации комиссии по предоставлению гражданства.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданами Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - сказал Порошенко, подписывая соответствующие указы.

Винницкий поблагодарил главу государства за решение о предоставлении гражданства и представил ему свою документальную книгу о событиях Революции достоинства.

Вецкаганс также поблагодарил за предоставление гражданства Украины.

"Для меня большая честь быть гражданином Украины и использовать свой опыт для развития морских портов Украины. Я благодарю Вас за предоставление мне паспорта Украины и возможность работать на развитие государства Украина", - отметил Вецкаганс.

Грузинов поблагодарил за решение о предоставлении гражданства Украины и заверил, что продолжит прилагать усилия для воспитания детей, молодого поколения Украины, в частности в рамках Всеукраинской детской культурной миссии Желтый автобус, которая призвана объединить школьников всей Украины, предоставить им возможность прямого общения и реализации совместных проектов развития.

Напомним, ранее Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы России Илье Пономареву и Наталье Каплан - сестре незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.